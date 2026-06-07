Juntos por el Perú deslinda responsabilidad en irregularidad electoral en Los Olivos: Acusa que detenido tiene militancia en el APRA

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El partido político Juntos por el Perú se pronunció la tarde de este domingo 7 de junio, tras el presunto caso de irregularidad electoral registrado en el colegio Enrique Milla Ochoa, en Los Olivos, en el marco de la jornada de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Como es de conocimiento, al promediar las 8:00 a. m. se hallaron 93 cédulas de votación con marcas en el borde del símbolo de la mencionada organización política, lo que motivó la detención del ciudadano identificado como Oracio Javier Rafaile Huamayalli de 80 años, acusado de ser responsable de este incidente.

Juntos por el Perú deslinda responsabilidad de presunto caso de fraude electoral

A través de un comunicado emitido por Juntos por el Perú y firmado por su vocero legal, Roy Mendoza Navarro, el partido político deslindó que el octogenario en referencia tenga militancia en su organización. En ese sentido, indican que estaba acreditado como personero de la mesa de sufragio N.° 61441 del colegio San Andrés en Los Olivos.

Del mismo modo, revelaron que el ciudadano Oracio Javier Rafaile Huamayalli es miembro activo del Partido Aprista Peruano, tal como señala la base de datos oficial del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Consulta pública de militancia política.

Sobre el caso en concreto que puso en alerta a la ciudadanía en medio de la segunda vuelta, el partido político rechazó que Rafaile Huamayalli haya sido detenido en la institución educativa Enrique Milla Ochoa, más precisamente en la mesa de sufragio N.° 61025, cuando la misma tenía como personero acreditado de su organización al ciudadano Edgardo Mario Coronado Sotelo.

"Denunciamos que, es sumamente sospechoso que el señor Oracio Javier Rafaile Huamayalli, haya accedido a las cédulas de sufragio si no estaba acreditado en esa mesa, siendo que, es responsabilidad del presidente de mesa, verificar tal situación", señaló Juntos por el Perú.

En es misma línea, exigieron todas las investigaciones de ley, a fin de que se esclarezca esta situación, la cual no solo afecta el desarrollo y la transparencia de las elecciones, desde la organización política también acusan un perjuicio a su imagen partidaria.

JNE y Defensoría se pronuncian sobre incidentes en la segunda vuelta presidencial

El presidente del JNE, Roberto Burneo, rechazó las narrativas de fraude propiciadas por "autoridades gubernamentales y organizaciones políticas" que han surgido tras el hallazgo de cédulas marcadas en algunos centros de votación de Lima Metropolitana debido a que, según precisó, dichos documentos fueron debidamente reemplazados.

"Se han reemplazado las cédulas de votación que se han encontrado marcadas conforme al ordenamiento jurídico y los protocolos que tenemos. Llamamos nuevamente a la responsabilidad a todas las autoridades y rechazamos cualquier declaración de fraude o intento de deslegitimar el proceso", precisó.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo calificó como una "nueva modalidad que linda con el fraude". Bajo esta premisa, exhortaron a los votantes a denunciar de inmediato cualquier marca o alteración en la cédula de sufragio, previo a sufragar.

A pocas horas del cierre de los locales de votación en todo el país, las instituciones no solo rechazan estos actos, también aseguran que caerá todo el peso de la ley a sus responsables.