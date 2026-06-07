Elecciones 2026: Estos son los primeros resultados a boca de urna de Ipsos

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En una jornada electoral histórica para el Perú, a las 5:00 p. m. de este domingo 7 de junio, la encuestadora Ipsos dio a conocer sus primeros resultados a boca de urna, dando en ambos, en el primer lugar a la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi.

La compañía especializada en encuestas de opinión reveló para Latina TV que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi obtuvo un 50.7 %, mientras que, Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú) un 49.3 %. Por su parte, Datum arrojó como resultado un 50.53 % y 49.47 % a ambos, respectivamente.

¿A qué hora la ONPE dará su primer avance?

Tras revelarse los resultados a boca de urna de ambas encuestadoras, el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, anunció, a través de un pronunciamiento a los medios de comunicación, que el primer avance oficial de su entidad será dado a conocer a las 9:30 p. m.

Sobre los últimos incidentes de presunta irregularidad electoral en la jornada de este domingo 7 de junio y ante los cuestionamientos recibidos por la demora en la instalación de mesas de sufragio en Lima sur durante la primera vuelta de abril último, el titular del organismo electoral rechazó enfáticamente que haya existo fraude en el proceso electoral.

"Hemos podido demostrar a la sociedad que siempre hacemos elecciones buenas, que siempre sabemos hacerlas, y que no hemos cometido fraude en ningún momento, en ninguna elección, en ninguna parte de este proceso electoral. ONPE siempre ha trabajado de manera transparente, confiable", señaló.

(Noticia en desarrollo...)