María Corina Machado afirma no arrepentirse de haber entregado su Nobel a Trump: "Siempre le agradeceremos"

18/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La líder opositora del chavismo y ganadora del nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó no sentirse arrepentida por haberle entregado su medalla al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien fue el artífice de la caída del régimen de Nicolás Maduro a inicios de este año.

"No me arrepiento"

En una rueda de prensa celebrada en Madrid, María Corina Machado confesó que no se arrepiente en mostrar su agradecimiento al jefe de la Casablanca, debido a que fue "el único jefe de Estado" arriesgó la integridad de sus ciudadanos por la democracia en su país.

"Hay un líder en el mundo, un jefe de Estado, que ha puesto en riesgo la vida de ciudadanos de su país por la libertad de Venezuela, y ese es Donald Trump. Y esos es algo que los venezolanos siempre lo recordaremos y lo agradeceremos. Por lo tanto, no, no me arrepiento", sostuvo.

Como se recuerda, Donald Trump confirmó la entrega de la dádiva en una publicación que compartió en redes sociales en el que calificaba el hecho como "un gesto maravilloso de respeto mutuo".

📺María Corina Machado dice que no se arrepiente de haberle dado su Nobel a Trump: "Hay un líder en el mundo que ha puesto en riesgo la vida de ciudadanos de su país por la libertad de Venezuela, y ese es Donald Trump. Y los venezolanos siempre lo recordaremos y lo agradeceremos" pic.twitter.com/mqmDBOxJvf — EL PAÍS (@el_pais) April 18, 2026

Coordina regreso a Venezuela

Consultado por un eventual regreso a su tierra natal, en donde vivía en la clandestinidad antes de salir, la premio nobel de la paz aseguró estar coordinando dicho tema con la administración de Trump, teniendo siempre en consideración el cumplimiento de los intereses mutuos de ambas naciones.

"Lo estoy hablando con el Gobierno de los Estados Unidos y los estamos haciendo en coordinación, con respeto mutuo y con entendimiento de que así como nosotros necesitamos a EE.UU. como nuestro aliado fundamental para avanzar en una transición democrática, los venezolanos tenemos una responsabilidad de que este proceso avance de manera cívica y organizada", señaló.

En su participación, Machado también aseguró que la transición democrática en Venezuela es un "proceso complejo" que se está realizando a paso lento. "No hay otros país en el mundo que tenga una organización cívica como lo que tiene Venezuela hoy en día", señaló.

"Pronto volveremos a nuestro país y completaremos la tarea. Reconocemos a los compañeros que fueron la voz cuando no estábamos presentes. Regresaremos y sé que pronto podré recibirles y corresponder este honor inmenso que nos hacen a todo un país", dijo.

Como parte de una gira internacional por Europa, María Corina Machado afirmó que no se arrepiente haberle entregado la medalla del Nobel a Trump por ser el "único jefe de Estado" que se preocupó por su pueblo.