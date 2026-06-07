Segunda vuelta: Mesa de votación fue instalada en arco de cancha de fútbol por este INESPERADO motivo

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una inesperada escena se registró en la segunda vuelta de las Elecciones 2026. Una mesa de votación fue instalada debajo de un arco de una cancha de fútbol en un colegio ubicado en el distrito de Carabayllo.

¿Por qué instalaron mesa de votación en arco de fútbol?

Desde muy temprano, este domingo 7 de junio, cientos de personas acudieron a sus respectivos centros de votación para cumplir con su deber cívico en el marco de esta segunda vuelta electoral con el objetivo de elegir al próximo presidente del Perú. Durante un recorrido por uno de los colegios instalados como local de sufragio en Carabayllo, se evidenció una insólita escena que se viralizó rápidamente en las redes sociales.

De acuerdo a las imágenes captadas por 'América Noticias', se aprecia que una mesa de votación fue instalada debajo de un arco de fútbol ubicada en el patio de la institución educativa El Progreso. Todo indicaría que personal de la ONPE la habilitó colocando una tela negra y en el centro instalando la cabina de votación privada.

Según el material audiovisual difundido en Instagram y Facebook, esta mesa habría sido habilitada para esta segunda vuelta presidencial para facilitar el voto a las personas con discapacidad, quienes tiene problemas para movilizarse, usan sillas de ruedas, o mujeres embarazadas.

"Personal del Ejército nos dijo que (esa mesa de votación) correspondía para personas que quizás no puedan subir o van en sillas de ruedas", comentó el reportero mostrando la instalación que llevaba un cartel de "Mesa temporal de votación".

Mesa de votación instalada para personas con discapacidad

Tras la alerta en vivo sobre esta escena que ha causado impacto entre los electores este domingo 7 de junio, la conductora del programa precisó: "Lo que normalmente sucedía es que, si a estas personas les tocaba votar en un segundo o tercer piso, los miembros de mesa de ese centro de votación bajaban hasta el primer piso y regresaban. Por eso es que no hay número (en la mesa ubicada en el arco)".

Cobradora de bus aprovechó el tráfico para votar

La instalación de mesa de votación en una cancha de fútbol en Carabayllo no solo sorprendió al país este domingo, sino también la escena captada por Exitosa en Los Olivos: una cobradora de bus de transporte público aprovechó el tráfico para acudir a su local de votación en el colegio Enrique Milla Ochoa y sufragar.

Según precisó, el chofer con el que trabaja diariamente, estacionó el vehículo con pasajeros a bordo en un paradero cerca a la institución.

"(¿Dónde dejó el bus?) Cerca a mi paradero. Estoy con la hora, disculpe. Aproveché el tráfico y me he venido corriendo como 10 cuadras", expresó la cobradora de la empresa de transportes 'Sol de Oro', entre risas, ante las cámaras de Exitosa.

Ante la falta de aulas accesibles en los pisos inferiores de un colegio en Carabayllo, personal de la ONPE habría instalado una mesa de votación bajo el arco de una cancha de fútbol para personas con discapacidad. El caso se volvió viral en redes sociales.