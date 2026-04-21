Junta Nacional de Justicia oficializa renuncia de Piero Corvetto y declara vacante su cargo

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) oficializó la salida de Piero Corvetto de la jefatura de la ONPE. A través de una resolución unánime, el pleno aceptó su renuncia irrevocable, declarando la vacancia inmediata del cargo en un momento crítico para la democracia.

Salida estratégica ante cuestionamientos

Esto se dio luego de recibir la carta de Corvetto, donde argumentó que su alejamiento busca garantizar la transparencia y confianza ciudadana durante la segunda vuelta. Según la Resolución N° 119-2026-PLENO-JNJ, el organismo aceptó a cesar sus funciones de manera formal y definitiva.

De acuerdo al documento de la JNJ, la salida de Corvetto responde a un pedido directo para que se evite que las críticas afecten las elecciones. La institución consideró que aceptar esta decisión es una medida necesaria para salvaguardar el interés público.

Además, también determinó que la vacancia es efectiva desde la fecha de publicación del dispositivo legal. Esta resolución fue firmada por los siete integrantes del JNJ, quienes por unanimidad aprobaron que la jefatura de la ONPE necesita una renovación inmediata.

"Se acepta la renuncia sin perjuicio de la continuidad de la investigación preliminar seguida contra el señor Piero Alessandro Corvetto Salinas por la presunta comisión de falta grave", agregó la institución.

Continuidad de procesos disciplinarios

Según la JNJ, la salida Corvetto no detiene las diligencias en curso sobre su desempeño. El pleno busca esclarecer los hechos ocurridos recientemente para asegurar que las autoridades electorales actúen bajo los principios de integridad exigidos por la Constitución.

Las investigaciones en su contra se centran por las presuntas omisiones en la primera vuelta de elecciones. Las autoridades judiciales han solicitado la documentación pertinente para determinar si existió un quiebre en los protocolos de seguridad de las actas electorales.

La vacancia será comunicada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y al Reniec para las acciones correspondientes. Este cambio de la jefatura de la ONPE ocurre bajo una alta tensión política, mientras el país se prepara para definir al próximo presidente.

El organismo electoral deberá reestructurar su mando de manera urgente. El objetivo central de las autoridades es evitar que la desorganización interna afecte la logística o el conteo de votos en el tramo final.

La salida de Corvetto marca un precedente en la gestión de crisis dentro de los organismos autónomos del Estado. La premura en la resolución refleja la gravedad de las imputaciones que aún se tramitan bajo reserva en las oficinas de control de la JNJ.