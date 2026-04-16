Elecciones 2026: Partido de Marisol Pérez Tello denuncia "deterioro institucional" y pide derogar leyes pro-crimen

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El partido Primero la Gente emitió un fuerte pronunciamiento alertando sobre el deterioro institucional del país tras las recientes elecciones. La organización política denunció irregularidades en la ejecución del proceso y responsabilizó directamente a los candidatos finalistas de haber fomentado las reglas que causaron esta crisis.

La agrupación liderada por Marisol Pérez Tello señaló que el actual panorama coloca al Perú en una encrucijada peligrosa. Según el documento publicado, el cambio permanente de plazos y normas electorales ha generado una situación que golpea severamente la legitimidad de los futuros resultados oficiales.

Pese a las críticas, la organización aclaró que estas fallas no constituyen un fraude y que respetarán la voluntad ciudadana. Sin embargo, enfatizaron que el impacto de este desorden administrativo afecta directamente la vida de los peruanos y refleja un Estado que perdió capacidad de acción.

Responsabilidad de los candidatos finalistas

Según el pronunciamiento de Primero la Gente, el país no puede continuar paralizado ni a la deriva frente a este contexto. El partido afirmó textualmente que "los partidos que disputarán la segunda vuelta son responsables de las reglas que han conducido a esta crisis" institucional.

La agrupación sostuvo que no se puede seguir conviviendo con marcos legales que favorecen la impunidad en el territorio. En ese sentido, hicieron un llamado urgente para "recuperar la capacidad del Estado" y garantizar que las instituciones públicas vuelvan a trabajar en beneficio del orden social.

El documento también resalta que la situación política actual es consecuencia de un sistema que ha sido manipulado sistemáticamente. Por ello, la organización política instó a los ciudadanos a mantenerse vigilantes mientras se termina de procesar el escrutinio de los votos en todo el país.

Exigencia de reformas contra la criminalidad

Respecto a la seguridad pública, el partido consideró obligatorio realizar cambios inmediatos en la legislación vigente para frenar la delincuencia. El comunicado fue enfático al señalar que es "mandatorio derogar las normas procrimen" para restablecer finalmente el equilibrio de poderes y la paz ciudadana.

Finalmente, Primero la Gente hizo una convocatoria abierta a todas las fuerzas democráticas para defender el orden constitucional. El objetivo principal es fortalecer la democracia nacional y recuperar la institucionalidad perdida frente a la fragmentación política que atraviesa el Perú tras las elecciones 2026.

La vigilancia de los resultados y la lucha contra el crimen organizado deben ser prioridades para la nueva gestión. Solo mediante el respeto irrestricto a la confianza ciudadana se podrá superar esta etapa de incertidumbre marcada por el deterioro institucional y las fallas en el proceso electoral.