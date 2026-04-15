Alejandra Baigorria es captada llorando durante su viaje con Said a España: "Ni siquiera quería venir"

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria continúa en el foco mediático tras revelarse que viajó a España junto a su esposo, Said Palao, luego de que él fuera captado con un grupo de chicas en un yate en Argentina. La empresaria habría tenido un momento de debilidad en su viaje y fue captada llorando frente a sus seguidores. ¿Qué le pasó?

Alejandra Baigorria llora en viaje con Said

La empresaria viajó a España para recibir el reconocimiento que una empresa le iba a ofrecer por su capacidad de emprendimiento. Aunque en un inicio se confirmó que solo iba a viajar con sus padres y su hermano, luego se supo que también había incluido en el viaje a Said Palao.

En TikTok se viralizó un video en el que Alejandra se muestra muy susceptible frente a la cámara, mientras su equipo la veía con mucha admiración. Sin embargo, en determinado momento se le quebró la voz al intentar dar un discurso motivacional, lo cual revelaba que no estaba bien anímicamente.

"Así me quieran destruir, yo siempre voy a estar para ustedes, porque yo ni siquiera quería venir al viaje, porque no me sentía bien, pero no les iba a defraudar ", se le escucha decir a la empresaria textil para luego, tras unos segundos, recibir el abrazo de sus seguidores, quienes la felicitaron.

@showpeoficial_ Alejandra Baigorria llora y reclama: "Me quieren destruir". Empresaria insiste en culpar a prensa del hate que recibe tras ampay de su esposo Said Palao donde se le ve cariñoso con 'bebecitas' argentinas. #magaly #ampay #said #alejandra #magalyteve #FarándulaPeruana #TvPeruana #esnoticia #Espectaculos #tv ♬ sonido original - Showpe

Cabe resaltar que, aunque Alejandra no ha confirmado su reconciliación con Said, el discurso que dio al recibir el premio generó mucho debate en redes sociales, ya que afirmó que había descuidado su matrimonio por mantenerse muy atenta a sus negocios y agradeció a su esposo por acompañarla durante todo este tiempo, lo cual, para muchos, significa que ya habría perdonado la infidelidad de Said.

Magaly arremete contra Alejandra

La conductora de espectáculos se tomó unos minutos para analizar las imágenes donde Alejandra y Said aparecen en el aeropuerto rumbo a España. Según informó, la empresaria decidió que su esposo la acompañe para recibir un reconocimiento junto a su equipo de trabajo.

"Alejandra Baigorria viajó a España, premiada por una empresa en la que venden productos de cosmética y tiene una comunidad tipo pirámide. Pero no solo viajó con esa comunidad, sino que también premió a Said por la 'operación Argentina'. Lo premió con un viaje a Europa", dijo.

Enseguida, habló en tono de burla sobre la actitud que Alejandra tomó durante el viaje a España, ya que se le vio llorar frente a sus seguidores, asegurando que no tenía en mente viajar, pero finalmente lo hizo, pues no podía dejarlas plantadas.

Es así que, el momento de vulnerabilidad de Alejandra Baigorria ha generado diversas reacciones entre sus seguidores, quienes se mantienen atentos a cada paso de su relación. Mientras tanto, la empresaria continúa enfocada en sus proyectos, dejando entrever que, pese a las dificultades personales, busca mantenerse firme tanto en lo emocional como en lo profesional.