Pablo Guede lanza inesperado mensaje tras triunfo de Alianza Lima ante ADT en Tarma

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego el triunfazo de Alianza Lima frente a ADT en Tarma, Pablo Guede acaparó la atención no solo por el resultado, sino por el mensaje que dejó tras el partido. El DT argentino valoró el rendimiento colectivo y, en medio de la euforia, optó por mantener la calma y enfocarse en lo que viene en el campeonato.

Guede destaca el triunfo de Alianza

Alianza Lima logró una importante victoria por 1-0 en su visita a ADT, en un escenario siempre complicado como la altura de Tarma. Desde el pitazo inicial, el equipo blanquiazul mostró orden y concentración, dos aspectos que terminaron siendo claves para sostener el resultado.

Tras el partido, Pablo Guede no dudó en resaltar el mérito de sus dirigidos, especialmente por las condiciones adversas que implica jugar en esa localidad.

"El triunfo de hoy habla y refuerza el compromiso y sacrificio que tienen estos jugadores. No es una cancha fácil: la altura, el césped y el buen juego de ADT hace que muchas veces uno pueda meterse atrás", señaló.

El técnico argentino dejó entrever que el equipo supo adaptarse a las circunstancias, sin perder la idea, pero priorizando el resultado en un duelo que exigía máxima concentración.

Guede aplaude el esfuerzo de su equipo

Con el pitazo final, Guede también se tomó un momento para felicitar a todo su plantel, destacando el esfuerzo colectivo por encima de cualquier individualidad.

"Quiero felicitar a los jugadores por el gran esfuerzo que hicieron para conseguir este triunfo. Es del equipo, porque desde el primero hasta el último dejaron la vida. Es muy difícil jugar acá", expresó.

Además, el entrenador hizo un breve análisis de lo que fue el desarrollo del encuentro, especialmente en la primera mitad, donde Alianza Lima logró imponer condiciones.

"Creo que en el primer tiempo no nos patearon al arco y bien pudimos aumentar si hubiéramos estado más finos arriba. Pienso que hicimos un planteamiento que los jugadores supieron desarrollar de la mejor manera", añadió.

Pablo Guede piensa en lo que viene

Cuando todo apuntaba a una celebración total por el resultado, Pablo Guede sorprendió con un mensaje inesperado al referirse a la posición de Alianza Lima en la tabla del Torneo Apertura.

"Este triunfo nos permite estar primeros hasta que juegue Los Chankas. Vamos a seguir con la misma humildad de siempre, paso a paso, porque esto es largo. Para mí fue un triunfo justo", comentó, dejando en claro que no se confía del buen momento.

Así, Pablo Guede dejó un mensaje inesperado tras el triunfo de Alianza Lima ante ADT en Tarma, destacando el esfuerzo del equipo, valorando el resultado en la tabla y pidiendo mantener la calma en medio del buen momento que atraviesa el conjunto blanquiazul.