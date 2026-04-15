Callao: Delincuentes desatan balacera cerca de comisaría y dejan un muerto y adolescente herida

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo asesinato se perpetró la madrugada de este 15 de abril en el Callao. Un hombre y una adolescente fueron atacados a balazos mientras conducían una motocicleta, lo que dejó como resultado la muerte del conductor, mientras que la menor de edad resultó herida. La Policía ya investiga el móvil del crimen.

Balacera en el Callao deja un muerto

Según información preliminar, el hecho ocurrió en la urbanización Bocanegra, en el Callao, cuando un sujeto identificado como Bryan Leonardo Saldaña Núñez (35) se desplazaba a bordo de su motocicleta en compañía de una adolescente de 15 años. Ambos fueron atacados por dos sujetos que también iban a bordo de una motocicleta.

En medio del ataque, el conductor intentó escapar, pero terminó estrellándose contra la parte trasera de un auto que estaba estacionado, para luego pasar un rompe muelle y perder el control de su motocicleta, quedando tendidos en la pista.

Los delincuentes habrían disparado contra las víctimas en al menos siete oportunidades, ya que la Policía encontró ese número de casquillos de bala en la pista. Lo más impresionante es que el hecho ocurrió a pocos metros de la comisaría de Bocanegra.

Las víctimas fueron trasladadas de emergencia al hospital Carrión debido a la gravedad de sus heridas. Sin embargo, los médicos informaron que el hombre ya había fallecido, mientras que la adolescente se encuentra grave. Las autoridades ya iniciaron una investigación exhaustiva para identificar a los atacantes, que se fugaron luego de cometer el crimen.

🔴🔵 Callao: Balacera cerca a comisaría deja como saldo un muerto y un herido.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/d5XolShVig — Exitosa Noticias (@exitosape) April 15, 2026

Matan policía en el Callao

Hace una semana, un policía que estaba separado de sus funciones fue ultimado a balazos por un sujeto de identidad desconocida, y no se descarta que el efectivo haya sido citado hasta el lugar con engaños.

El crimen tuvo como víctima a un suboficial de tercera de la PNP, identificado como Angelo Velásquez Ipanaqué, de 30 años, miembro de la unidad de Escuadrón Verde. El agente se encontraba transitando por la calle Miguel Grau. Según Panamericana, al momento del fatal suceso, Velásquez se encontraba suspendido temporalmente por indisciplina desde hacía dos meses.

Imágenes de las cámaras de seguridad registraron cómo un sospechoso hablaba por celular en la calle en mención, llegando incluso a sentarse en la vereda sin dejar de observar a todos lados, aparentemente, a la espera de la llegada de su víctima. Seguidamente, el efectivo policial fue acribillado por el sujeto hasta en cinco oportunidades y, de inmediato, el criminal huyó corriendo del lugar.

Es así que, la constante de ataques armados evidencia el avance de la criminalidad en el Callao, con patrones cada vez más violentos y planificados. El reciente asesinato del suboficial Angelo Velásquez Ipanaqué refuerza la hipótesis de ajustes de cuentas, mientras crece la sensación de inseguridad entre los vecinos.