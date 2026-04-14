Carlos Zeballos sobre prórroga de las Elecciones: "Debieron dar un alargue hasta las 8:00 p.m."

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El congresista Carlos Zeballos expresó su desacuerdo con la decisión de prolongar las Elecciones Generales a un día adicional, al considerar que dicha medida generó un impacto negativo en la transparencia del proceso electoral.

En entrevista para Exitosa, el parlamentario sostuvo que existieron alternativas más adecuadas para resolver los problemas logísticos registrados el día de la votación. Zeballos explicó que la continuidad de encuestas y reportes mediáticos habría influido en el comportamiento del electorado al día siguiente.

"Están dando conteos a porcentajes y porcentajes, y la población está viendo. Entonces, ¿qué ha sido? Prácticamente la población ha ido a votar, viendo pues las opciones que están peleando en la segunda vuelta", agregó.

Propuesta: extender la jornada el mismo domingo

El legislador planteó que, frente a los inconvenientes registrados, la ONPE debió optar por ampliar el horario de votación en lugar de trasladar el proceso al día siguiente. En ese sentido, precisó que la medida más razonable era culminar la jornada el mismo domingo.

"Mira, primero, yo creo que si esto ya se dio, de que las mesas, se dio, por ejemplo, una primera larga hasta las seis de la tarde, si decidieron a las cuatro de la tarde prever esto, debieron por lo menos dar una larga hasta las ocho de la noche, en este caso, y terminar el sufragio el día domingo", sostuvo.

Para Zeballos, esta decisión habría permitido evitar cuestionamientos posteriores y mantener la integridad del proceso electoral sin alterar las condiciones iniciales en las que se desarrollaba la votación.

Dudas sobre la validez de los resultados

El congresista también advirtió que la prórroga podría generar impugnaciones masivas, debido a que, según indicó, se habría vulnerado el principio de neutralidad. Incluso planteó una alternativa más polémica: restringir el voto en los casos afectados.

"La otra opción era simplemente, lamentablemente... Era no permitirle el voto ya a esas 52 mil personas que, lamentablemente, pues les han vulnerado su derecho a la votación", señaló.

Asimismo, fue enfático al cuestionar la validez de los votos emitidos en la jornada complementaria.

"Han ido a votar, para mí, por las puras. ¿Por qué? Porque todos van a impugnar esas actas... se ha vulnerado el debido proceso", afirmó.

Si bien el congresista evitó pronunciarse directamente por una anulación, dejó abierta la posibilidad de medidas mayores si se comprueban afectaciones al proceso. El debate ahora gira en torno a si las decisiones adoptadas garantizaron la legitimidad del resultado o si, por el contrario, abrieron la puerta a nuevos cuestionamientos.