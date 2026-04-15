Javier Rabanal minimiza críticas pese a derrota de Universitario ante Coquimbo Unido

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La derrota de Universitario de Deportes frente a Coquimbo Unido en la Copa Libertadores 2026 generó una ola de cuestionamientos, pero Javier Rabanal no tardó en pronunciarse para restarles importancia a las críticas y defender el trabajo que viene realizando con el equipo tricampeón del fútbol peruano.

Javier Rabanal defiende su sistema

El encuentro entre Universitario de Deportes y Coquimbo Unido en el Monumental dejó un sabor amargo en tienda crema, no solo por el 2-0 en contra, sino también por la sensación de un rendimiento muy por debajo de lo esperado.

Javier Rabanal no esquivó el tema y reconoció que el equipo crema tuvo un desempeño bajo en el compromiso internacional. Sin embargo, el DT español intentó bajar la tensión respecto a las críticas sobre su propuesta futbolística y y el supuesto lío de que los futbolistas no entienden ni un poco su sistema.

"Son futbolistas profesionales y no se les está pidiendo tampoco que construyan un cohete para ir a la luna, se les está pidiendo que jueguen lo que han jugado siempre, con un 3-5-2, y creo que lo han hecho bastante bien cuando les he pedido que jueguen con línea de 4", señaló Rabanal.

Rabanal explica su forma de dirigir

El estratega de la 'U' insistió en que no percibe desconexión entre su idea de juego y lo que ejecuta el plantel en los entrenamientos. Incluso recordó que, en partidos anteriores, el equipo mostró solidez defensiva y mejores resultados en el campo.

"No creo que se les esté pidiendo nada que ellos no entiendan, en los entrenamientos lo hacen bastante bien todos. La otra vez sacamos un punto fuera y se veía un equipo sólido, llevábamos 4 juegos sin encajar", explicó el técnico, defendiendo el proceso que viene construyendo con el grupo.

Además, Javier Rabanal también habló de su estilo desde el banquillo, dejando una reflexión sobre su manera de dirigir durante los partidos.

"Yo no hablo demasiado desde el banquillo. A mí me pareció siempre un engaña bobos, pensar que un jugador te está escuchando, cuando hay 60 mil personas, eso es un poco vende humo", expresó.

Así, Javier Rabanal volvió a referirse a la derrota de Universitario de Deportes ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores, defendiendo su idea de juego y asegurando que el plantel comprende sus indicaciones en el trabajo diario, pese al resultado adverso y las críticas surgidas tras el encuentro internacional.