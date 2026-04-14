Jorge Nieto en contra de narrativa de fraude en Elecciones 2026: "Quien tiene acusaciones, que las pruebe"

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Ubicado en el tercer lugar con el 80% del conteo de votos de la ONPE, el candidato presidencial, Jorge Nieto, se pronunció en contra de las acusaciones de fraude en las Elecciones 2026 que impulsan algunos de sus contendores. Pidió respetar el debido proceso y "no seguir destruyendo nuestras instituciones".

Insta a evitar impulsar el caos y la zozobra en la población

Este martes 14 de abril por la tarde, Nieto, cuya bancada logró un contundente lugar en el próximo Congreso bicameral con su partido Buen Gobierno, realizó una conferencia de prensa desde su local partidario, donde hizo un llamado a la calma y a evitar generar más zozobra y daño al país.

"Quien tiene acusaciones de fraude, que las pruebe. Y si no las tiene, que se calle la boca en siete idiomas, porque le está haciendo daño al Perú y está generando más caos, incertidumbre y zozobra, y eso tenemos que rechazarlo", señaló ante la prensa y sus simpatizantes.

El exministro de Defensa se refirió a las denuncias interpuestas contra las autoridades de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por las graves fallas logísticas vinculadas a la falta de material electoral que dejaron sin votar a más de 63 mil electores el domingo 12 de abril.

"Si han abierto procedimientos, que se den todas las garantías procesales para esos procedimientos, y que en el curso de las investigaciones, se haga merecedor de las sanciones que deba hacerse, pero con debido proceso", enfatizó el candidato.

Jorge Nieto, candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno: Quien tiene acusaciones de fraude, que las pruebe. Y si no las tiene, que se calle porque le está haciendo daño al Perú y está generando caos



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Critica la convocatoria a protestas de Renovación Popular

En su estilo frontal, pero prudente, Nieto precisó que su partido político está "en contra de resolver todo a empujones", y sostuvo que las sanciones penales o constitucionales que correspondan se deben dar al cierre del proceso electoral.

"No podemos seguir destruyendo las instituciones, lo hemos hecho en estos últimos 10 años. Ha habido un proceso paulatino de destrucción institucional. Tenemos que cortar eso. Por tanto, las sanciones que tenga que haber, luego del debido proceso y de las garantías procesales necesarias para todos".

En otro momento, el líder del Partido del Buen Gobierno fue consultado por las acusaciones de fraude electoral de los candidatos Rafael López Aliaga y Roberto Sánchez, con quienes, actualmente, disputa la segunda vuelta en medio de un empate técnico.

Nieto señaló que "lo que el Perú quiere hoy día es paz" y criticó que se impulse la violencia mediante las protestas convocadas. "Yo no voy a ser un demagogo que, por ganar cuatro o cinco votos más, haga que la violencia se despliegue en nuestras calles", agregó.

Ante las acusaciones de fraude electoral por parte de sus contendores, el candidato presidencial, Jorge Nieto, se mostró en contra de esta postura.