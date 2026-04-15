Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio para este miércoles 15 de abril?

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El panorama económico peruano enfrenta una jornada de alta sensibilidad debido por factores internos y externos al país que presionan la estabilidad del sol. A pesar de la confianza existente en la moneda local en los últimos años, los agentes financieros mantienen una postura de cautela, especialmente en un contexto de elecciones. Por ese motivo, te revelamos cómo cotiza el tipo de cambio oficial del dólar este miércoles 15 de abril.

¿Cuál es el precio del dólar este miércoles 15 de abril?

La incertidumbre en el mercado de divisas peruano podría haberse agudizado en los últimos días dado el escenario de incertidumbre política con el avance del conteo de votos en el marco de las Elecciones 2026 y la inestabilidad política generada a raíz de las irregularidades logísticas en la jornada.

El pasado martes 14 de abril, después de un conteo electoral la ONPE que continuaba mostrando a Rafael López Aliaga en segundo puesto después de Keiko Fujimori, el dólar abrió con caída ayer. Sin embargo, con la paulatina subida de Roberto Sánchez hasta ocupar el segundo lugar, el valor del dólar vuelve a fluctuar nuevamente.

En esta oportunidad, de acuerdo con el registro oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio para este miércoles 15 de abril se ha fijado en S/3.380 para la compra y S/3.390 para la venta . En otras palabras, la situación demuestra el demuestra el debilitamiento de la moneda peruana frente a la estadounidense.

MARTES, 14 DE ABRIL Carabayllo: Ministro del interior concreta junto a la PNP integración de cámaras en transporte público Lee también COMPRA VENTA S/ 3.3380 S/ 3.390

Al comparar estas cifras con la jornada previa, se observa una clara tendencia al alza. El martes 14 de abril, la moneda estadounidense cerró con una compra de S/3.365 y una venta de S/3.379. Esta situación al alza representa una depreciación del sol peruano en el corto plazo por factores interno y externos.

Tipo de cambio del dólar paralelo

Los expertos aconsejan siempre a los ciudadanos revisar el precio del denominado 'dólar de la calle', que es aquel que se compra y se vende en distintas casas de cambio (mercado paralelo). Sobre la divisa, el portal cuántoestáeldolar.pe indica que su compra y venta hoy es el siguiente:

Mercado paralelo: compra S/ 3.365 | Venta S/ 3.370

De esta manera, el precio del dólar de hoy demuestra que el mercado cambiario peruano se encuentra nuevamente a la alza en medio de los resultados de la primera vuelta de las Elecciones 2026.