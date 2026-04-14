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Incluye solicitud de candidato presidencial

Piden nulidad total de las Elecciones Generales 2026 ante el JNE: Van siete solicitudes

Ante las graves irregularidades presentadas durante el accidentado desarrollo de la jornada electoral, se presentaron siete pedidos de nulidad electoral total ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Entre ellos, figura uno del candidato Wolfgang Grozo.

JNE recibe al menos 7 pedidos de nulidad total de Elecciones Generales 2026.
JNE recibe al menos 7 pedidos de nulidad total de Elecciones Generales 2026. Composición Exitosa

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 14/04/2026

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Crece la incertidumbre y tensión electoral. Tras las graves irregularidades presentadas durante los comicios del domingo 12 de abril, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) registra siete solicitudes de nulidad total de las Elecciones Generales 2026, según la información de su portal institucional.

Dos solicitudes corresponden a un candidato y un excongresista

Los expedientes fueron ingresados este martes 14 de abril ante distintos Jurados Electorales Especiales (JEE) de Lima, incluyendo Lima Centro 1 y 2, Lima Oeste 1 y 3, y Lima Sur 1. Actualmente, se encuentran en condición de "en trámite" y "registrado", lo que señala que vienen siendo atendidas.

Entre los solicitantes, figuran el candidato presidencial Wolfgang Grozo Costa, del partido Integridad Democrática, quien presentó el recurso argumentando una presunta "ruptura de la jerarquía normativa" como sustento del pedido.

Asimismo, el excongresista Edward Málaga Trillo también remitió un oficio solicitando la missma solicitud de nulidad del proceso electoral en su conjunto. 

El resto de recursos fueron presentados por ciudadanos particulares, como Colin Fernández Méndez y Carlos Quinto Céspedes. Este último remitió múltiples pedidos dirigidos a diferentes jurisdicciones del JEE.

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El total de las solicitudes corresponden a "nulidad electoral" en la materia de "nulidad total", una medida excepcional que se contempla en la normativa electoral peruana y que deberá ser evaluada por el JNE.

Son 7 las solicitudes que recibe el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para declarar la nulidad total de Elecciones 2026, hasta el momento.
Son 7 las solicitudes que recibe el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para declarar la nulidad total de Elecciones 2026, hasta el momento.

JNE denuncia a jefe de la ONPE por delito contra el derecho al voto

Tras la caótica jornada electoral que dejó fuera de las votaciones a más de 63 mil electores en Elecciones 2026, el JNE presentó una denuncia penal contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, otros tres funcionarios de la entidad y al representante de la empresa Gálaga SAC.

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Este lunes, el Procurador Público a cargo de asuntos judiciales de la máxima autoridad electoral, Ronald Angulo Zavaleta, presentó el documento ante la Fiscalía por la presunta comisión de tres delitos, entre ellos, contra el derecho a sufragio.

La querella implica a cuatro funcionarios de la ONPE: Piero Corvetto Salinas, jefe; Ricardo Saavedra Mavila, gerente de Organización Electoral, Edward Alarcón González, gerente de Administración y José Samame Blas, gerente de Gestión Electoral.

También incluye a Juan Charles Alvarado Pfuyo, representante legal de la empresa Gálaga SAC, encargada de la distribución del material electoral.

En el escrito, estos implicados son acusados de presunto delito contra el derecho de sufragio, contra la administración pública (omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales) y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral.

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