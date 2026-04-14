Walter Ayala llama a la paciencia y confía en que Roberto Sánchez pasará a segunda vuelta por los votos del sur

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El candidato al Senado por el partido político Juntos por el Perú, Walter Ayala Gonzáles, estuvo este martes 14 en Exitosa para pronunciarse sobre las expectativas que generó los primeros resultados de las elecciones generales 2026, las cuales ponen a su candidato presidencial, Roberto Sánchez Palomino, dentro del grupo que busca llegar a la segunda vuelta electoral, aparentemente con Keiko Fujimori Higuchi (Fuerza Popular).

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el también exministro de Defensa del Gobierno del expresidente Pedro Castillo Terrones llamó a la calma a los seguidores de la organización a la que pertenece, al asegurar que manejan sus "propias estadísticas" y que tendrían un tendencia al alza gracias a los votos de la zona sur del Perú.

"Los votos del sur son de Sánchez"

Para el Walter Ayala, y tal como ocurrió en las elecciones de hace cinco años, la suerte de la candidatura de la izquierda peruana está en manos del sur del país, pese a la presencia electoral de Renovación Popular de Rafael López Aliaga.

En ese sentido, recordó que faltarían por contabilizar más de 8 millones de actas del interior del país. Dicha cantidad sería más que suficiente para que el actual congresista pueda intentar regresar a Palacio de Gobierno, esta vez como presidente de la república.

"Hay gente que no entiende que faltan las actas del interior del país, por eso mucha gente, entre ellos mismos, se agrupan y salen, pero yo de acá les digo: 'paciencia, Roberto Sánchez pasa a la segunda vuelta y eso por la voluntad de pueblo, porque ya tenemos nosotros las estadísticas, nuestras encuestas y también ya se pronunció Transparencia'", sostuvo.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el candidato al Senado por Juntos por el Perú, Walter Ayala, aseguró que su partido maneja sus propias estadísticas, por lo que confía en que el candidato presidencial Roberto Sánchez pasará a segunda vuelta.



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¿Cómo saber los resultados de la ONPE?

Desde la tarde del domingo 12 de abril, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tiene habilitada la plataforma de resultados en tiempo real que recoge las actas de votación a nivel nacional y del extranjero.

Para ingresar al portal habilitado por la ONPE deben ingresar al siguiente enlace. Es importante mencionar que, los porcentajes van variando conforme vayan cargándose en el sistema las actas provenientes de las diferentes mesas de sufragio.

De acuerdo a lo revelado este martes 14 de abril, Keiko Fujimori encabeza los resultados sobre un 16 %, Rafael López Aliaga posee un 12 % y Jorge Nieto Montesinos un 11 %. Por su parte, Roberto Sánchez registra un 10 %, posición que le permite mantenerse a la expectativa para llegar a la segunda vuelta el próximo domingo 7 de junio.

Desde esta facción de la izquierda confían en que se pueda repetirse la misma figura de 2021, esta vez con el líder de Juntos por el Perú con el fujimorismo.