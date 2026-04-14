14/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Gerente de Gestión Electoral, José Edilberto Samame Blas, fue detenido tras el caos logístico que impidió la votación en Lima. Ante la fiscalía, culpó a Juan Phang y empresa Galaga SAC por demora en reparto de material electoral durante los comicios generales.

El funcionario detalló que su intervención ocurrió el 13 de abril en la sede central de la ONPE. Samame Blas, ingeniero electrónico de 50 años, explicó que su labor principal es el despliegue y repliegue del material electoral a nivel nacional, supervisando la producción de actas.

Durante el interrogatorio, el investigado aclaró que la distribución en Lima falló por factores externos a su despacho. Según Samame, la empresa Servicios Generales GALAGA SAC no cumplió con el cronograma establecido para el traslado de las cédulas de votación hacia los diversos locales.

El rol de la subgerencia de producción

Respecto a la vigilancia de los transportistas, el gerente fue enfático en señalar responsabilidades operativas internas. A través del documento explica que "El responsable de supervisar era la Subgerencia de Producción Electoral a cargo del señor Juan PHANG", quien debía garantizar la salida puntual de los diversos camiones.

El detenido afirmó que los vehículos debían estar listos a las 07:00 am del 11 de abril. Sin embargo, la falta de unidades disponibles retrasó el carguío, provocando que el material no llegara a tiempo. Según el investigado, él no intervino en la contratación.

Asimismo, el ingeniero precisó que su cargo implica la responsabilidad sobre el ensamblaje y embalaje a nivel nacional. Samamé confesó ser responsable de la producción de documentos electorales como acta padrón, cedulas, lista de lectoras, además de supervisar la custodia del importante archivo electoral.

Detalles sobre el contrato de transporte

Sobre la parte administrativa, Samame indicó que la Gerencia de Administración es la única encargada de los contratos. Según el investigado: "Fue la empresa servicios generales GALAGA SAC, y si se cuenta un contrato firmado", aunque no pudo presentarlo físicamente ante el Ministerio Público.

La defensa técnica, liderada por Patricia Mamani, sostiene que su patrocinado cumplió con todas sus funciones de gestión. No obstante, las autoridades continúan las investigaciones para determinar por qué culpó a Juan Phang y empresa Galaga SAC por demora en reparto de material electoral finalmente.

Por ello, el implicado reiteró que la falla logística fue ajena a su capacidad de decisión sobre la flota. Se espera que las declaraciones de otros funcionarios aclaren si culpó a Juan Phang y empresa Galaga SAC por demora en reparto de material electoral con fundamentos técnicos.