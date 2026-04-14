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Caos tras elecciones

Elecciones 2026: Candidatos y ciudadanos protestaron frente al JNE por presuntas irregularidades en el proceso electoral

La tensión política tras las Elecciones Generales 2026 se trasladó a las calles de Lima, donde candidatos y ciudadanos se congregaron en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones, en Jesús María, para denunciar presuntas irregularidades.

Candidatos y ciudadanos protestan frente al JNE
Candidatos y ciudadanos protestan frente al JNE Composición Exitosa

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 14/04/2026

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La polémica por los resultados de las Elecciones Generales 2026 escaló a un nuevo nivel. Decenas de ciudadanos y representantes políticos protagonizaron una protesta en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el distrito limeño de Jesús María, en rechazo a lo que consideran irregularidades en el proceso.

La movilización reunió a distintos grupos que, entre pancartas y banderas, exigieron explicaciones a las autoridades electorales. Según se reportó, los manifestantes se concentraron en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el distrito de Jesús María, en los alrededores del jirón Pachacútec con la avenida Talara, donde hicieron sentir su descontento.

El ambiente estuvo marcado por consignas como "No al fraude", frase que se repitió constantemente entre los asistentes, junto con la entonación del himno nacional en distintos momentos de la jornada.

Protesta con presencia política

La protesta no solo contó con ciudadanos, sino también con la presencia de figuras políticas que respaldaron las denuncias. Entre ellos, se reportó la participación de candidatos como Wolfgang Groso y Herbert Caller, quienes se sumaron a la concentración para cuestionar los resultados oficiales.

El plantón se da en un contexto de creciente tensión tras la extensión de la jornada electoral y los cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. La convocatoria habría sido impulsada por sectores políticos que consideran que los comicios no se desarrollaron con normalidad.

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Desde horas previas, asistentes llegaron con camisetas partidarias y pancartas, en un escenario marcado por consignas y símbolos nacionales. La presencia de diversas agrupaciones refleja un clima de tensión política que se traslada a las calles

o Wolfgang Groso y Herbert Calle en protesta
o Wolfgang Groso y Herbert Calle en protesta

Convocatoria y concentración ciudadana

La protesta responde a una convocatoria impulsada por el candidato presidencial Rafael López Aliaga, quien llama a la ciudadanía a movilizarse en rechazo a los hechos denunciados. El descontento ciudadano se produce luego de una jornada electoral atípica, que incluso se extendió hasta el día siguiente debido a problemas logísticos que afectaron a miles de votantes.

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Sin embargo, otras voces han llamado a la calma y a canalizar cualquier denuncia por las vías institucionales, advirtiendo que las acusaciones sin pruebas podrían generar mayor inestabilidad en el país.

La protesta frente al JNE evidencia que la crisis electoral no solo se libra en las urnas, sino también en las calles. Mientras crecen los cuestionamientos y las demandas de transparencia, el reto para las autoridades será garantizar la legitimidad del proceso y evitar que la tensión escale aún más en un escenario político ya marcado por la incertidumbre.

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