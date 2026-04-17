Elecciones 2026 no tienen "indicios de fraude", señala subsecretaria general de Transparencia

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En medio de serios cuestionamientos a la legitimidad de las Elecciones Generales 2026 por las graves irregularidades presentadas, la subsecretaria general de Transparencia, Pilar Biggio, señaló que no han encontrado indicios de fraude.

Transparencia reitera que no existen indicios de fraude electoral

En diálogo con Exitosa este viernes 17 de abril, Biggio reiteró el llamado a la tranquilidad de la población, especialmente luego de conocerse el hallazgo de cuatro cajas de cédulas de votación correspondientes a Surco en la basura.

Con un conteo de votos de la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE) que aun no ha finalizado, la representante de Asociación Civil Transparencia negó la existencia de un fraude electoral, pero reconoció que han habido "muchos errores".

"A pesar de que han habido muchos errores que no ayudan a calmar, creo que no tenemos ningún indicio, por lo menos hasta el momento, de que haya habido algún tipo de mal manejo o algún tipo de fraude",

En su lugar, atribuyó este complejo escenario electoral únicamente a "una organización deficiente focalizada" por parte de la ONPE.

Respecto a las críticas y reclamos sobre la lentitud del proceso electoral, que actualmente va en un 93.4% a su quinto día, Biggio aseguró que "no es que estamos con plazos distintos" a anteriores procesos electorales.

"En otros procesos, ha sido muy similar. Lo que pasa es que el contexto es distinto. Han habido todos los problemas que hubo en Lima, porque en regiones no han habido este tipo de problemas, los problemas logísticos en Lima, y eso ha traído mucho eco", precisó.

A la opinión pública. pic.twitter.com/8zQV6LEuSU — Transparencia Perú (@ACTransparencia) April 18, 2026

ONPE corrige a su funcionaria tras declaraciones de Burneo

Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el presidente del JNE, Roberto Burneo, desmintió que el traslado de este material electoral haya ocurrido "conforme a la cadena de custodia", como indicó la ONPE en su comunicado, el cual Burneo calificó de "falso".

Esta declaración se dio luego de que un medio revelara el hallazgo en plena calle de cuatro cajas lacradas con cédulas de votación en su interior.

Horas después de que Burneo haya afirmado que el JNE cuenta con "evidencia fotográfica" de la falta de custodia, la ONPE emitió un comunicado corrigiéndose y desmintiendo a su funcionaria, Claudia Sandoval Carmona.

"Se tomó conocimiento que la jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Oeste 3, Claudia Sandoval Carmona, proporcionó información inexacta (...), no se ajusta a lo ocurrido", se lee en el escrito de la ONPE.

La subsecretaria general de Transparencia, Pilar Biggio, manifestó que la asociación no ha detectado indicios de malos manejos o fraudes en Elecciones 2026.