Salida de Piero Corvetto depende de la JNJ, señala Pilar Biggio: "Es un tema que resuelve esta entidad"

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La permanencia de Piero Corvetto al frente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa generando debate en el escenario político. Sin embargo, para la subsecretaria general de Transparencia, Pilar Biggio, el tema tiene una ruta clara: corresponde únicamente a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tomar una decisión.

Competencia exclusiva de la JNJ

En entrevista con Exitosa, la subsecretaria general de Transparencia, Pilar Biggio, fue enfática al precisar que las solicitudes provenientes de diversos sectores no tienen carácter vinculante. Asimismo, explicó que la JNJ tiene la responsabilidad de evaluar este tipo de casos debido a que fue la institución encargada del proceso de selección.

"Este es un tema que está en manos de la Junta Nacional de Justicia, por más que hayan pedidos de diferentes sectores, es un tema que lo resuelve esta entidad que es quien hizo el concurso público", sostuvo.

Biggio insistió en que la discusión no debe centrarse en opiniones políticas, sino en el marco institucional. En ese sentido, reiteró que la JNJ es la única instancia con capacidad legal para decidir si corresponde o no una eventual destitución.

"Ellos son los que deciden qué hacer, qué es lo que debería tocar en estos casos", enfatizó nuevamente, subrayando que cualquier medida sobre Corvetto debe seguir los procedimientos establecidos por ley.

Antecedentes en procesos electorales

Otro punto clave que mencionó Biggio es que un eventual cambio en la jefatura de la ONPE durante un proceso electoral no sería un hecho sin precedentes.

En esa línea, explicó que ya se han registrado casos en los que autoridades electorales fueron removidas y reemplazadas sin que ello detenga el desarrollo de los comicios. Incluso mencionó que, en un caso previo, la gestión fue asumida por un funcionario de la misma institución tras la destitución del titular.

"No es la primera vez que se cambia una cabeza electoral en pleno proceso, sucedió en el 2018...no recuerdo el nombre, también estuvo involucrado en un tema y se le se le destituyó, ¿no? Y asumió la gerente general de ese entonces", recordó, al hacer referencia a situaciones ocurridas en años anteriores.

Este antecedente, según indicó, demuestra que el sistema electoral cuenta con mecanismos de continuidad para garantizar la organización de elecciones, aun frente a cambios en su dirección.

Las declaraciones de Pilar Biggio refuerzan la idea de que la eventual salida de Piero Corvetto no responde a presiones políticas, sino a un proceso institucional liderado por la JNJ. En medio del contexto electoral, la clave estará en respetar los procedimientos legales, asegurando así la estabilidad y transparencia del sistema democrático.