Elecciones Generales 2026: Conoce cómo funcionará la franja electoral durante la segunda vuelta

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), este espacio de propaganda oficial tendrá un alcance multiplataforma. De acuerdo con los lineamientos de la legislación vigente, la franja electoral para la segunda vuelta presidencial 2026 en Perú se activará exactamente 15 días calendario antes de los comicios y finalizará 2 días antes de la votación.

¿Qué es y para qué sirve la franja electoral?

La franja electoral es un espacio gratuito y financiado por el Estado (a través de la ONPE) en radio, televisión y redes sociales, destinado a que las organizaciones políticas difundan sus planes de gobierno durante periodos electorales.

La franja electoral no solo promueve mayor conocimiento sobre los programas de gobierno y propuestas concretas, sino que también incentiva el voto informado. La normativa que regula este proceso se encuentra estipulada en la Ley Orgánica de Elecciones, que establece el marco legal para la organización y fiscalización de las elecciones nacionales.

Así, la ONPE asume la responsabilidad de coordinar todo lo necesario para la correcta implementación de la franja electoral, desde la inscripción de los partidos hasta la supervisión de la emisión efectiva de la propaganda en los medios autorizados.

Este mecanismo, diseñado para garantizar la igualdad de condiciones entre los competidores de la segunda vuelta, permitirá que las dos únicas opciones políticas que logren superar la primera vuelta difundan sus planes de gobierno y propuestas programáticas.

Así funcionará la franja electoral

Para garantizar el uso correcto de los recursos públicos, la ONPE valida la efectividad de cada transmisión antes de autorizar cualquier desembolso económico. Según explicó Briseida Rodríguez, coordinadora de financiamiento público indirecto de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), este proceso implica un registro previo de los medios de comunicación, donde solo aquellos que cumplen estrictamente con los requisitos legales quedan expeditos para participar en la franja.

Bajo este esquema, únicamente los medios aprobados por la institución están facultados para emitir propaganda política y, posteriormente, recibir la asignación económica correspondiente por dicho servicio.

"El objetivo es evitar que solo quienes tengan más recursos privados tengan mayor presencia y, a la vez, garantizar que la ciudadanía conozca a los candidatos y pueda decidir de forma informada", afirmó Rodríguez.

Según la funcionaria, este sistema contribuye a nivelar la competencia, reduciendo la influencia del financiamiento privado en la visibilidad de las candidaturas y promoviendo el acceso equitativo a los espacios mediáticos por parte de ambos finalistas.

Estos aspectos técnicos, junto con la fiscalización continua, buscan asegurar que todos los peruanos reciban la información necesaria para ejercer un voto consciente y responsable.