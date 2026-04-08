Elecciones 2026: ONPE despide a tres trabajadores por usar propaganda política

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) despidió a tres colaboradores por hacer propaganda política durante una capacitación a miembros de mesa en la región de San Martín infringiendo la neutralidad electoral a pocos días de los comicios.

Despiden a trabajadores de ONPE en San Martín

A solo cuatro días de los comicios programados para el 12 de abril, la ONPE informó que separó de sus filas a tres trabajadores por infringir la neutralidad electoral al favorecer a un partido político durante la capacitación a miembros de mesa.

El hecho ocurrió en el distrito de Huimbayoc, en la zona del Bajo Huallaga, en la región de San Martín, el pasado lunes 6 de abril, mientras se cumplían con las jornadas de instrucción de a pocos días de las votaciones.

cuando tres capacitadores de la ONPE realizaron la jornada de capacitación a los ciudadanos sorteados como miembros de mesa con material publicitario alusivo al partido político de Renovación Popular.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, indicó que tal acto no se encuentra reglamentado y se encuentra prohibido realizar capacitaciones con publicidad de alguna organización política incluida en la carrera política por la disputa presidencial.

"Eso no pueden hacer, nosotros no hacemos capacitación con el material de ningún partido político, tenemos nuestro material que es un material sin símbolos partidarios", precisó Corvetto.

Además, confirmó el despido de los tres colaboradores involucrados, los cuales fueron evidenciados por fotografías tomadas mientras realizaban el entrenamiento para los miembros. "Las personas han sido ya despedidas", afirmó.

La autoridad dio tal declaración desde la ciudad de Ucayali en donde realizó la supervisión del material electoral que serán utilizado en los comicios de este próximo domingo.

Colegios que serán locales de votación deberán estar disponibles desde este viernes

Para garantizar la disponibilidad de las instituciones educativas públicas y privadas que serán usadas como locales de votación, ONPE indicó que estas deberán estar disponibles desde este viernes 10 de abril.

Así, el Ministerio de Educación (Minedu) confirmó que aproximadamente 10 130 colegios a nivel nacional cumplirán con tal disposición hasta el lunes 13 de abril para permitir la "instalación, desarrollo y cierre del proceso electoral".

Debido a que infringieron la neutralidad electoral, tres trabajadores de la ONPE fueron despedidos por realizar una jornada de capacitación con propaganda política a favor de un organización participante de las Elecciones 2026. El despido fue confirmado por el jefe de la entidad electoral.