José Balcázar responde a Rospigliosi por caso aviones F-16: "¿Por qué no esperar? Su candidata puede ganar"

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

La postergación de la compra de los aviones F-16 Block 70 a los Estados Unidos ha generado una ola de críticas contra el presidente de la República, José María Balcázar. Precisamente, el mandatario conversó largamente con Exitosa por la mañana de este martes 21 de abril donde ratificó su postura y dejó en claro que dicha adquisición debe ser efectuada por el próximo gobierno.

José Balcázar le responde con todo a Fernando Rospigliosi

Uno de los más críticos por esta decisión fue el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien deslizó la posibilidad de una rotura de relaciones diplomáticas con el país norteamericano y hasta una profunda crisis dentro del Ejecutivo.

Respecto a este tema, José María Balcázar indicó que el integrante de Fuerza Popular es libre de opinar de cualquier manera, pero también indicó que la postergación de esta compra de aviones podría beneficiar al partido naranja ya que Keiko Fujimori podría resultar como ganadora de las elecciones generales.

"Es la opinión del señor Rospigliosi y se le respeta. Como él dice, podría como podría no firmarse, son opiniones que finalmente lo mejor para el país es que el nuevo presidente lo haga. No sé porque el señor Rospigliosi no esperar si su candidata podría ganar", indicó.

Fernando Rospigliosi criticó a José Balcázar por el caso aviones F-16.

Se puede postergar el contrato sin problemas

Seguidamente, el jefe de Estado volvió a explicar su postura respecto a la postergación de esta importante adquisición militar para el país. De acuerdo a su parecer, si es que el contrato aún no se ha ejecutado, este puede postergarse sin problema alguno.

Por ello, dejó en claro que todo sería mucho mejor si el próximo gobierno escogido por elección popular ya que contará con la legitimidad necesaria para realizar una transacción que supera los 3 500 millones de dólares.

"Cuando usted compra o vende un bien y no hay entrega del bien o del precio, las partes pueden acordar la postergación sin problemas, no se tiene porque pelear por un contrato que todavía no se ha ejecutado. Mi despacho ha considerado necesario que sea el nuevo gobierno con toda la legitimidad del caso que realice la compra de los aviones", añadió.

En resumen, en diálogo con Exitosa, el presidente de la República, José María Balcázar, le respondió al titular del Congreso, Fernando Rospigliosi quien había criticado duramente la postergación de la compra de los aviones F-16 a Estados Unidos.