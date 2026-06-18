Juntos por el Perú: JNE programa para el viernes 19 la audiencia que podría declarar nulas las mesas de sufragio de EE. UU. y Lima

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evaluará este viernes 19 de junio el recurso de apelación concedido al partido político Juntos por el Perú, con referente al pedido de nulidad hacia mesas de sufragio de Estados Unidos y Lima Metropolitana.

Este procedimiento se lleva a cabo luego de que los Jurados Electorales Especiales de Lima Centro 1 y 2 declarasen procedentes sus respectivos petitorios al hacer efectivo el pago de la tasa electoral, en el marco del artículo 5 de la Ley N.º 26846 - Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones.

Más de 2 000 mesas podrían quedar nulas

Tal como es de conocimiento, la organización política que encabeza Roberto Sánchez Palomino, formuló un pedido de nulidad hacia 1 751 mesas de sufragio en Lima Metropolitana, al sostener presuntas irregularidades (fraude electoral).

De llegarse a cumplir su objetivo en el JNE, se anularía el escrutinio en mesas correspondientes a 225 locales de votación de 36 distritos de Lima Metropolitana, correspondientes a la segunda vuelta del domingo 7 de junio.

Con referente a los votos de peruanos en el extranjero, Juntos por el Perú plantea también la nulidad de 647 mesas de sufragio instaladas en Estados Unidos, al acusar una presunta vulneración al acto electoral al fusionarse las mesas de sufragio de Salt Lake (Carolina del Norte) y Nueva York.

En total serían 2 398 mesas de sufragio las que podrían declararse nulas. El JNE atenderá el pedido del partido político a las 10:30 a. m. del viernes 19 de junio, vía audiencia virtual en la que participará el personero legal de la organización política, Carlos Zafra Morales.

Este viernes a las 10:30 a.m., el JNE no solo evaluará el pedido de Juntos por el Perú para anular 1751 mesas de sufragio de Lima, sino también evaluará el pedido del partido para anular 647 mesas del extranjero. pic.twitter.com/UsNoy7ygeb — Sofía López (@SofiaLopezLl) June 18, 2026

Canciller Carlos Pareja en la mira de Juntos por el Perú

En conferencia de prensa brindada este jueves 18 de junio, el candidato presidencial de Juntos por el Perú y también actual congresista de esta agrupación, Roberto Sánchez, anunció que su bancada impulsa la interpelación del canciller Carlos Pareja.

En ese sentido, indicó que su bloque de legisladores ya está recolectando firmas para cumplir con dicho procedimiento hacia el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Desde Juntos por el Perú acusan una "afectación" al proceso electoral tras publicarse la Resolución Jefatural N.º 000090-2026-JN/ONPE previo a la segunda vuelta. Como se recuerda, la responsabilidad de la votación en el extranjero recae en manos de la Cancillería.

Sánchez Palomino afirmó que existen responsabilidades políticas que deben ser esclarecidas y criticó duramente la actuación de funcionarios vinculados al proceso electoral.