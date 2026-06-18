Roberto Sánchez anuncia que bancada de Juntos por el Perú está recolectando firmas para interpelar al canciller

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato Roberto Sánchez informó que la bancada de Juntos por el Perú comenzó la recolección de firmas para presentar una interpelación contra el canciller, Carlos Pareja, en medio de los cuestionamientos de la agrupación sobre el desarrollo del proceso electoral y el tratamiento de los votos emitidos por peruanos en el exterior.

Sánchez afirmó que existen responsabilidades políticas que deben ser esclarecidas y criticó duramente la actuación de funcionarios vinculados al proceso. Asimismo, cuestionó la ausencia de reacciones frente a esos pronunciamientos.

"Cuestionamos esta acción, y esa acción tiene nombres y apellidos, nombres concretos. Bueno, ya hubo un canciller que públicamente dijo, no voten por Sánchez. Un ministro de Relaciones Exteriores, obligado a ser neutral", expresó.

Cuestionamientos al proceso electoral

El representante de Juntos por el Perú señaló que durante la segunda vuelta se habrían producido modificaciones en las reglas del proceso electoral, situación que, según indicó, afecta la legitimidad de los resultados y genera preocupación entre sus simpatizantes.

"Haber cambiado las reglas del proceso en la segunda vuelta, creemos que afecta no solo la seguridad jurídica, sino también a ese mapa de verde de más de 1600 distritos, 16 regiones, así como una presencia importante de más de 160 provincias. Sentimos, como pueblo, que se estaría vulnerando por una grave afectación a la defensa de ese voto", manifestó.

En esa línea, también cuestionó el traslado de las actas y votos provenientes del extranjero, señalando presuntas irregularidades en la cadena de custodia.

"Cambiar las reglas de juego, flexibilizando sin importar la cadena de custodia, con la demora excesiva, en el traslado ni siquiera presuntamente en valijas ni diplomáticas ni consulares, sino como cualquier carga consolidada", declaró.

Preparativos para movilizaciones

Sánchez también se refirió a las movilizaciones convocadas por simpatizantes de su agrupación y aseguró que vienen tomando medidas para evitar actos de violencia o infiltraciones durante las protestas.

"Mañana nos estamos organizando para que no haya infiltrados, para que no haya ninguna acción de violencia y eso no estará de nuestro lado", sostuvo.

Finalmente, reiteró que la interpelación al canciller Carlos Pareja forma parte de las acciones políticas que impulsará su bancada en el Congreso.

"Entonces, en ese ejercicio democrático de las competencias, etcétera, la bancada de Juntos por el Perú está iniciando la recolección de las firmas para la interpelación al canciller", concluyó.

Con este anuncio, Juntos por el Perú busca trasladar el debate electoral al ámbito político y parlamentario, mientras continúan las tensiones y cuestionamientos en torno a los resultados y al manejo del voto de los peruanos residentes en el extranjero.