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Disipa controversia

Juntos por el Perú "no alude al fraude" al solicitar nulidad de actas del extranjero, afirma Rodríguez Cuadros

Manuel Rodríguez Cuadros, vocero de Juntos por el Perú, explicó que los recursos presentados por la agrupación no denuncian un presunto fraude sino cuestiona irregularidades.

JP "no alude al fraude" al solicitar nulidad de actas del extranjero
JP "no alude al fraude" al solicitar nulidad de actas del extranjero (Foto: Composición Exitosa)

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 18/06/2026

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En diálogo con Exitosa, Manuel Rodríguez Cuadros, vocero de Juntos por el Perú, aclaró que los recursos presentados por la agrupación no buscan denunciar un presunto fraude, sino cuestionar irregularidades que, según indicó, se habrían registrado durante el proceso electoral en el extranjero.

JP "no alude al fraude" según Rodríguez Cuadros

A poco de culminar el conteo de votos de la Segunda Elección Presidencial 2026, la organización política liderada por Roberto Sánchez buscó anular mesas de votaciones provenientes del extranjero.

"El recurso de Juntos por el Perú no alude al fraude sino a la regularidad derivada (...) lo que se está pidiendo es la nulidad de mesas, no se está pidiendo la nulidad total de Buenos Aires, ni de Estados Unidos, el recurso presentado por Juntos por el Perú pide la nulidad de 1751 mesas en el extranjero y 647 en el Perú", disipó.

En ese sentido, el vocero de JP explicó que si la ley preveé que existan irregularidades y brinda el derecho a ambos partidos políticos que participan en esta segunda etapa de las Elecciones Generales de impuganar ciertas mesas de sufragio por ciertas alteraciones "no se puede demonizar el ejercicio de ese derecho, eso es democracia".

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