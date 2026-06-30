Jurado Nacional de Elecciones ratifica para el 3 de julio la proclamación de resultados de la segunda vuelta

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó este martes 30 de junio, que la proclamación de resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial disputada entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, se llevará a cabo este viernes 3 de julio.

Dicho anuncio se da al día siguiente de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyera al 100 % con la contabilización de actas presidenciales, dando el primer lugar a la lideresa de Fuerza Popular con un 50.13 %, por sobre los 49.86 % de su contendor de Juntos por el Perú.

Resultados de la segunda vuelta electoral.

Carga procesal ha sido atendida en su totalidad

En entrevista para el canal oficial del JNE, el abogado de Gabinete de Asesores del organismo electoral, Jorge Valdivia, indicó que la carga procesal ha sido atendida en su totalidad, habiéndose resuelto 1 662 actas observadas, de las cuales se hizo 209 conteo de votos, además de que fueron formulados 16 pedidos de nulidad y cuatro recursos de apelación.

Tras culminar con los procedimientos a cargo del Pleno y de los Jurados Electorales Especiales, el JNE quedado expedito para que pueda proclamar los resultados de la decisión tomada por la ciudadanía en las urnas, el pasado 7 de junio.

"Una vez culminada la proclamación de resultados que está programada para el 3 de julio, lo que sigue es la entrega de credenciales, pero de ahí, una vez terminado y revisado toda la documentación, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones emite una resolución que concluye el proceso electoral", indicó.

Entrega de credenciales a la fórmula presidencial ganadora será a medidos de julio

El presidente del JNE, Roberto Burneo, informó el pasado viernes 26 de junio, que la entrega de credenciales a la fórmula presidencial ganadora de la segunda vuelta será el próximo 15 de julio.

"Esta está prevista para el 15 de julio, al mediodía también, lo vamos a hacer en el Teatro Nacional. Así que ya tenemos prevista, estamos organizando esta ceremonia protocolar, que no deja de ser importante porque finalmente estamos proclamando a un nuevo mandatario, una nueva plancha presidencial, que va a liderar en el próximo período constitucional, que esperemos que sea íntegro, a todos los peruanos", sostuvo.

Tras la entrega de las credenciales a cargo del JNE, todo quedará listo para la juramentación a la Presidencia de la República, el próximo 28 de julio en el Congreso bicameral, que también ya recibió dicho documento la semana pasada.

De esta manera, empieza a llegar a su fin el proceso electoral en curso que definirá a las nuevas autoridades para los próximos cinco años.