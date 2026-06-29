Resultados de la ONPE al 100%: Keiko Fujimori se convierte en virtual presidenta del Perú con 50.135%

29/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Tras la jornada electoral llevada a cabo el pasado 7 de junio del 2026, la ONPE ha realizado un exhaustivo conteo de votos en todo el mundo y luego de semanas, se ha concluido los resultados, dando como virtual presidenta a Keiko Fujimori con un 50.135%.

Resultados oficiales llegaron al 100% en la web de la ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que culminó la contabilización de votos al 100% de las actas correspondientes a la segunda vuelta electoral para elegir al próximo presidente del Perú. Los resultados mostraron a lo largo de las semanas una contienda altamente reñida entre los candidatos Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú.

Según el reporte publicado por el organismo electoral en su página web, con las actas contabilizadas al 100%, Keiko Fujimori obtuvo el 50.135% de los votos válidos, alcanzando un total de 9 millones 223 mil 396 votos. En ese sentido, la lideresa de Fuerza Popular aparece como la virtual presidenta electa en el conteo difundido por la plataforma oficial de resultados electorales.

Por su parte, Roberto Sánchez registró el 49.865 % de los votos, equivalente a 9 millones 173 mil 755 votos, ubicándose en el segundo lugar con una diferencia mínima frente a su contendora. La diferencia entre ambos candidatos representa una de las definiciones presidenciales más ajustadas del proceso electoral.

Resultados oficiales en la página web de la ONPE con las actas contabilizadas al 100%

El sistema de resultados de la ONPE mostró que la información corresponde al ámbito nacional y que el avance de actas contabilizadas llegó al 100 %, con la actualización registrada el lunes 29 de junio de 2026 a las 3:00 de la tarde.

Con la publicación de estos resultados, el organismo continúa con el procesamiento oficial de la información electoral y las etapas correspondientes al cierre del proceso, mientras las autoridades electorales verifican el cumplimiento de los procedimientos establecidos antes de la proclamación oficial de resultados.

Dicha elección enfrentó a dos fuerzas políticas con propuestas distintas para el rumbo del país durante el próximo periodo de gobierno. Fuerza Popular, buscó nuevamente llegar al sillón presidencial tras anteriores participaciones en segunda vuelta; mientras que Juntos por el Perú, con Roberto Sánchez como candidato presidencial, disputó por primera vez una definición de este nivel.

Finalmente, con esta información presentada por la autoridad correspondiente, se puede dar por finalizado el proceso que da como virtual presidenta electa a Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular.