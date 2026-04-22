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Denuncia vulneración a Corvetto

CNDDHH exige respetar la segunda vuelta electoral y rechaza narrativa de fraude en Elecciones 2026

Ante la crisis electoral, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rechazó los pedidos de nulidad de elecciones y exigió respetar la segunda vuelta según el calendario establecido. También denunció vulneración a Piero Corvetto.

CNDDHH se pronuncia en contra de la "captura" del sistema electoral.
CNDDHH se pronuncia en contra de la "captura" del sistema electoral. Composición Exitosa

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 22/04/2026

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En medio de una grave crisis electoral, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) rechazó categóricamente los pedidos de nulidad de elecicones, las narrativas de fraude "sin sustento" y exigió garantizar la segunda vuelta en respeto al voto ciudadano.

CNDDHH rechaza intentos de nulidad electoral

Este martes 21 de abril, la salida de Piero Corvetto de la ONPE, aceptada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), marcó el punto más álgido en la compleja coyuntura político-electoral, luego de las graves irregularidades de la jornada electoral, por las cuales el exjefe es investigado.

En tanto, candidatos presidenciales y partidos políticos han solicitado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la nulidad de estos comicios o, en su defecto, elecciones complementarias, dados los serios cuestionamientos a la organización el pasado 12 de abril.

Ante ello, mediante un pronunciamiento difundido este 22 de abril, la CNDDHH denunció la "intromisión política en los organismos electorales", pues señala que estos sectores "buscan desconocer la decisión popular y forzar salidas" ilegales.

"Rechazamos cualquier intento de anular el proceso electoral o convocar elecciones complementarias. Corresponde cumplir con el calendario electoral y garantizar la realización de la segunda vuelta en la fecha prevista", señaló la organización.

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Por ello, la organización rechazó las narrativas de fraude impulsadas "sin sustento alguno", pues las misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Europea indicaron que no han encontrado evidencias que "cuestionen la integridad del proceso electoral".

Asimismo, señalaron que estas acusaciones "debilitan la confianza ciudadana y erosionan la democracia".

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Exigen medidas de protección para Piero Corvetto

Por su parte, la CNDDHH expresó su preocupación por lo que denuncian como "amenazas y actos de hostigamiento" contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto.

"La integridad personal del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, así como la de su familia, ha sido gravemente vulnerada. Estos hechos son inaceptable y deben ser investigados con urgencia", precisaron.

Por ello, exigen medidas de protección para el saliente titular de la entidad electoral de forma inmediata, para garantizar su seguridad.

Finalizaron su pronunciamiento haciendo un llamado a la población a defender el respeto a su voto y a las instituciones democráticas, manteniéndose "vigilantes frente a cualquier intento de quebrar el orden constitucional".

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) rechazó los pedidos de nulidad de elecciones y exigió respetar la segunda vuelta electoral.

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