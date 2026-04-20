ONPE anuncia que resultado final de elecciones se definirá tras revisión de anulaciones y actas observadas

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Transcurrida una semana de la caótica jornada electoral del 12 de abril, la ONPE anunció que el resultado final de las Elecciones 2026 se definirá tras la resolución de anulaciones y actas observadas, tras el arribo de las últimas provenientes de Cusco y el extranjero a las sedes descentralizadas.

Fin de conteo de votos dependerá de resoluciones del JEE o JNE

Este lunes 20 de abril, la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que ha finalizado la llegada de todas las actas electorales. Las últimas, correspondientes a 31 mesas de sufragio, llegaron vía aérea desde tres localidades del Cusco: Pichari (14), Villa Virgen (8) y Villa Kintiarina (9).

El traslado de estas actas hacia la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) La Convención pudo llevarse a cabo vía helicóptero, luego de ser postergado a raíz de condiciones climatológicas adversas en el sector Cielo Punco.

En tanto, las actas en formato físico provenientes del extranjero, enviadas desde los consulados, también llegadon a la ODPE Lima Centro 1. La mayoría había enviado las mismas actas previamente en formado digital utilizando un software de escaneo vía VPN.

Las actas observadas, con voto impugnado y con solicitud de nulidad, son remitidas al Jurado Electoral Especial (JEE), donde adopta resoluciones y, si son apeladas, pasan al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, la segunda y definitiva instancia jurisdiccional.

#ONPEInforma A las sedes descentralizadas de la ONPE terminaron de llegar las actas generadas por los miembros de mesa el pasado 12 de abril. Las últimas en arribar corresponden a 31 mesas de sufragio de Cusco: Pichari (14), Villa Virgen (8) y Villa Kintiarina (9). #EG2026



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Con lo resuelto por los JEE o por el Pleno del JNE, la ONPE podrá terminar de contabilizar los votos y alcanzar el 100% de actas contabilizadas. Hasta el momento, el porcentaje va en un 93%.

¿Cómo se procesan las actas electorales en las ODPE?

Ahora que estas últimas actas se encuentra en las sedes descentralizadas, ingresan a los centros de cómputo para ser procesadas. Según indicaron, el acta de la ODPE es una de las cuatro que generan los miembros de mesa, pues también emitieron actas para el JEE, el JNE y la ONPE.

El procesamiento inicia con la revisión y digitalización de las actas en escáners. Luego, las imágenes pasan por un control de calidad a cargo de una persona y un agente de la inteligencia artificial (IA).

Luego, un operador de la ONPE digita los datos aleatoriamente y la IA verifica los mismos datos. Ambas lecturas se cotejan y, en caso no haya coincidencias, se revisan. La IA también verifica si las actas contienen las firmas de los miembros de mesa.

Finalmente, si todo es correcto, los votos son contabilizados. Si se detectan errores materiales, como sumas incorrectas o falta de firmas, el acta se observa y se envía al Jurado electoral especial correspondiente.

La ONPE anunció que el conteo de votos de Elecciones 2026 se completará tras la resolución de anulaciones y actas observadas.