Piero Corvetto entregará mañana su pasaporte a la Fiscalía tras reporte de fallas en locales de votación

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Fiscalía citó a Piero Corvetto para mañana a las 04:00 pm con el fin de que entregue su pasaporte personal. Esta medida ocurre en medio de investigaciones por serias fallas logísticas que impidieron la apertura de mesas durante la reciente jornada electoral nacional.

El Ministerio Público decidió endurecer las restricciones contra el titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras detectar irregularidades en diversos centros de votación. Según la disposición legal, Corvetto debe presentarse obligatoriamente en el despacho fiscal para garantizar su permanencia en el territorio.

La investigación fiscal busca determinar responsabilidades penales por los retrasos que afectaron el derecho al sufragio de miles de ciudadanos peruanos. Según el documento oficial, estas acciones preventivas responden a la necesidad de asegurar la transparencia y evitar cualquier riesgo de fuga del funcionario.

Documento de la Fiscalía

Testigo protegido y seguridad del Estado

Un punto determinante en este proceso judicial es su consideración como testigo clave que cuenta con resguardo policial permanente. Según la fiscalía, Corvetto suspendió sus vacaciones para entregar información voluntaria y relevante que podría comprometer seriamente la situación legal del investigado.

"Téngase presente el presente escrito, en los cuales el testigo da cuenta que se ha dejado sin efecto sus vacaciones para el 07 al 12 de mayo de 2026 y que su persona cuenta con Seguridad del Estado las 24 horas del día", explica el documento.

El fiscal adjunto Leonardo Rosales Zavala será el encargado de recibir estos testimonios en el Quinto Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Lima. La celeridad de esta diligencia sugiere que las pruebas recolectadas recientemente son fundamentales para avanzar con la acusación fiscal correspondiente.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | La Fiscalía citó al jefe de la ONPE, Piero Corvetto para que este martes 21 de abril entregue su pasaporte. Esto se da en marco de la investigación en su contra por las fallas logísticas registradas en el día de las Elecciones Generales.



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Restricciones y futuro de la investigación

La entrega del pasaporte de Piero Corvetto se suma al impedimento de salida del país dictado previamente por el Poder Judicial. Según el Ministerio Público, estas medidas son proporcionales a la gravedad de los hechos reportados durante el desarrollo de los comicios generales peruanos.

"Programar para el día martes 21 de abril de 2026, a las 16:00 horas, en el despacho fiscal, la diligencia de entrega de información voluntaria del testigo", anuncia el informe.

El avance de este caso genera gran expectativa nacional por las posibles consecuencias en el sistema democrático y la gestión de procesos electorales futuros. Con la entrega del pasaporte, la fiscalía asegura que Piero Corvetto afronte las investigaciones por fallas en las elecciones generales.