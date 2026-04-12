Partidos políticos exigen respuestas a la ONPE por falta del material electoral y nueva ampliación del horario de votación

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Ante la imposibilidad de miles de peruanos de diferentes parte de Lima por la no apertura de sus locales de votación por la falta del material electoral, un grupo de partidos políticos han expresado su total rechazo a esta vulneración a sus derechos, exigiendo una investigación exhaustiva a la Oficina Nacional de Procesos Electoral (ONPE).

Esta situación ha generado que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) amplíe hasta las 6:00 p. m. el horario de sufragio a nivel nacional; no obstante, desde algunas fuerzas políticas señalaron que este tiempo es insuficiente; por lo tanto, solicitaron que pueda extenderse por más tiempo para garantizar que la mayor cantidad de peruanos afectados puedan cumplir con su voto este 12 de abril.

ONPE en la mira por partidos políticos

Frente a situación tan crítica, la cual ha impedido que ciudadanos de Lurín, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador se queden sin hacer efectivo su derecho al sufragio, el Partido del Buen Gobierno, Fuerza Popular, Renovación Popular, Somos Perú y Fe en el Perú, se pronunciaron al respecto con sendos mensajes donde cuestionan la capacidad del titular del ONPE, Piero Corvetto Salinas.

La agrupación que liderada el candidato presidencial Jorge Nieto Montesinos calificó como "imperdonable" que miles de ciudadanos no hayan podido ejercer su derecho al voto. En ese sentido, requirieron un "informe detallado" a la ONPE de las mesas de votación afectadas, una investigación para determinar a los responsables y la ampliación del horario de votación hasta las 7:00 p. m. Además, exhortaron a la serenidad a la Junta Nacional de Justicia con respecto a un proceso que podría determinar la continuidad o salida del jefe del organismo electoral en el cargo.

Comunicado

Por su parte, Fuerza Popular mostró su disconformidad por la demora excesiva en la instalación de las mesas de sufragio y la imposibilidad de un sector de la población de no poder sufragar. En esa misma línea, solicitaron que se investigue y sancione esta irregularidad en el proceso electoral y que el horario de votación se amplíe hasta mañana, lunes 13 de abril, para los locales de votación que no pudieron instalarse hoy.

El derecho al voto es sagrado.



Exigimos extender el horario de votación hasta mañana para habilitar los locales que no aperturaron las mesas por falta de material. pic.twitter.com/HTgmnuhrVF — Partido Político Fuerza Popular (@FuerzaPopular__) April 12, 2026

El partido político Renovación Popular anunció la presentación de una denuncia por el presunto delito de omisión de funciones al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, por los hechos en mención, los cuales, para la agrupación política, "comprometen la transparencia, legalidad y legitimidad de las elecciones".

🚨#𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎| El Partido Político Renovación Popular informa a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/C7nOgf69Kj — Renovación Popular (@Renovacion_Peru) April 12, 2026

Otro partido que alzó su voz de reclamo este domingo 12 de abril fue Somos Perú. En ese sentido, advirtieron que la anulación de las mesas de sufragio afectarán el proceso electoral. Bajo esta premisa, solicitaron también una investigación y respuesta inmediata a la ONPE, "a fin de asegurar el adecuado desarrollo de la jornada electoral y el respeto irrestricto a la voluntad popular".

Estaremos atentos defendiendo el voto de los peruanos. pic.twitter.com/lqxzYFbUHP — Partido Somos Perú (@SomosPeruOf) April 12, 2026

Asimismo, Fe en el Perú exigió la "destitución y detención inmediata" de Piero Corvetto, así como de la empresa responsable de la distribución del material electoral a los locales de votación. De esta manera, requirieron la intervención del Ministerio Público sobre el mencionado caso.

Comunicado

Policía Nacional y Fiscalía intervienen sede la ONPE

Un equipo de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó la tarde de este domingo de 12 abril a la sede central de la ONPE, como parte de una diligencia que busca el esclarecimiento de la demora del material electoral de las elecciones generales 2026.

Es importante señalar que, la intervención que se viene desarrolló en el Jr. Washington (Cercado de Lima) también contó con la participación de los representantes de la Cuarta Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro del Ministerio Público.

En la previa, la Fiscalía exhortó a la ONPE al cumplimiento de sus funciones, debido a la múltiples denuncias de ciudadanos por el retraso de la llegada de material electoral para la instalación de las mesas de sufragio, situación que pone en riesgo su derecho al voto.

La jornada electoral ha quedado marcada por los inconvenientes registrados en Lima Metropolitana. Tanto la ciudadanía y organizaciones políticas exigen respuestas y sanciones al respecto.