JEE Lima Centro 2 declara improcedente la solicitud de Juntos por el Perú que busca la nulidad de 647 mesas de sufragio de EE. UU.

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Pleno del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 declaró improcedente la solicitud de nulidad de 647 mesas de sufragio instaladas en Estados Unidos, presentada por el partido político Juntos por el Perú el 10 de junio.

Este revés en las aspiraciones de la organización política no es el único registrado este viernes 12 de junio; puesto que, el JEE de Lima Centro 1 también hizo lo propio contra el petitorio que buscaba declarar nulas 1 751 mesas de sufragio de Lima Metropolitana.

Falta de pago de tasa y de las pruebas no fueron presentadas

En su resolución, el JEE de Lima Centro 2 precisó que Juntos por el Perú incumplió con el pago de la tasa electoral exigida en la Ley Orgánica de Elecciones para llevar a cabo dicho procedimiento.

(Noticia en desarrollo...)