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Ciudadanía sigue sin votar

Elecciones 2026: PNP y Fiscalía llegan a la sede central de la ONPE por demora en la entrega del material electoral

Personal de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) de la Policía Nacional del Perú y de la Fiscalía llegaron esta tarde a la sede de la ONPE como parte de una diligencia que busca esclarecer la demora del material electoral.

Intervienen sede de la ONPE este 12 de abril.
Intervienen sede de la ONPE este 12 de abril. Dircocor

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 12/04/2026

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Un equipo de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó la tarde de este domingo de 12 abril a la sede central de la Oficina Nacional de Procesos Electoral (ONPE), como parte de una diligencia que busca el esclarecimiento de la demora del material electoral de las elecciones generales 2026

Es importante señalar que, la intervención que se viene desarrollando en el Jr. Washington (Cercado de Lima) también cuenta con la participación de los representantes de la Cuarta Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro del Ministerio Público.

Ciudadanos siguen sin votar

Desde que empezó la jornada electoral, miles de ciudadanos de diferentes parte de la capital han denunciado que no han podido votar por la falta del material electoral en los locales de votación.

La situación más crítica se vive en Lima sur, donde más de un colegio de los distritos de Punta Negra, Lurín, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores no han abierto sus puertas al electorado por esta aparente negligencia.

Frente a este contexto, tanto la DIRCOCOR como la Fiscalía vienen desarrollando diligencias en la ONPE y en la empresa Servicios Generales Galaga, compañía contratada para la distribución del material electoral, pese a registrar antecedentes y sanciones por incumplimientos en 2023. 

En la previa, el Ministerio Público exhortó a la ONPE al cumplimiento de sus funciones, debido a la múltiples denuncias de ciudadanos por el retraso de la llegada de material electoral para la instalación de las mesas de sufragio, situación que pone en riesgo su derecho al voto.

(Noticia en desarrollo...)   

 

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