ONPE anuncia que electores que no votaron por falta de material NO pagarán MULTAS: "Nos estamos responsabilizando"

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Piero Corvetto, el jefe de la ONPE, anunció que iniciarán actos administrativos pertinentes para que electores que no votaron y miembros de mesa que no cumplieron su rol en las Elecciones Generales 2026 por falta de material electoral no paguen multas.

ONPE anuncia exoneración de multas para electores afectados

Las Elecciones 2026 este domingo 12 de abril tuvo algunos contratiempos, que generó el malestar de la ciudadanía: pese a que se anunció que las votaciones iniciarían a las 7:00 a.m., en diversos distritos de Lima Metropolitana no se llegaron a instalar las mesas de sufragio debido a la falta de material electoral.

Ante esta situación, en una conferencia de prensa, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, pidió disculpas "personales e institucionales a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que han sido afectados por el retraso del despliegue del material electoral en cada uno de sus locales".

Seguidamente, dio a conocer que "en esta oportunidad" no se logró entregar material electoral a 15 locales de votación de Lima, los que se distribuyen así: tres en San Juan de Miraflores, siete en Lurín y cinco en Pachacámac.

"En estos locales no se lograron instalar 211 mesas de sufragio, lo que ha tenido un impacto en 63,300 electores y electoras. Para cada uno de ellos, iniciaremos los actos administrativos pertinentes, porque al no poder ejercer su voto, ni cumplir su rol de miembro de mesa, nosotros nos estamos responsabilizando y haciendo todos los trámites para que no deban pagar ninguna multa por esta afectación", precisó en conferencia de prensa.

99.8 % de mesas se instalaron a nivel nacional

Asimismo, el titular de la ONPE destacó que, a nivel nacional, de las 92,012 mesas de sufragio, se lograron instalar 99.8 % de mesas en todo el territorio nacional.

El funcionario también explicó que la ausencia de declaraciones durante la mañana ante esta situación de demoras en el proceso electoral de este 12 de abril respondió a la decisión institucional de concentrar todos los esfuerzos en resolver el problema operativo antes de emitir información pública.

"Es por eso que recién con datos concretos podemos decir que 15 locales de votación (3 en San Juan de Miraflores, 7 en Lurín y 5 en Pachacamac) no pudimos entregar el material que correspondía", acotó. Cabe destacar que la JNJ anunció que solicitará investigación disciplinaria contra jefe de la ONPE.

Es así como este 12 de abril, el jefe de la ONPE Piero Corvetto precisó que ejecutarán las acciones administrativas respectivas para la exoneración de multas a electores y miembros de mesa que se vieron afectados por la falta de material electoral en sus locales de votación.