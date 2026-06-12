"Nosotros somos ganadores": Roberto Sánchez reafirma su confianza ante escrutinio final

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La reciente jornada democrática ha mantenido en vilo a toda la población peruana, expectante por conocer a los nuevos representantes del país. En este contexto, el candidato Roberto Sánchez ofreció una conferencia de prensa para analizar el panorama actual y las cifras que se reportan.

Vigilancia ciudadana y transparencia electoral

Sánchez fue enfático al señalar que su agrupación política se mantendrá vigilante durante toda la etapa de conteo. Según el candidato, es necesario que las autoridades electorales actúen bajo los estándares más altos de rigor, protegiendo así la integridad de cada sufragio emitido por los ciudadanos.

"Vamos a asegurarnos que haya transparencia y debido proceso", declaró.

El postulante detalló que su equipo de personeros está desplegado para supervisar minuciosamente cada acta procesada. Este esfuerzo busca evitar cualquier irregularidad que pudiera empañar el ejercicio democrático, asegurando que el desenlace de la elección sea un reflejo exacto y fiel del voto popular expresado.

Sánchez indicó que su organización política ha tenido en cuenta la inmensa asimetría que enfrentaron durante la contienda. A pesar de esto, se mantienen presentes y activos, preparados para demostrar que han sido capaces de articular una propuesta seria para todo el pueblo peruano en este contexto.

Confianza política tras las elecciones

Durante su alocución, el aspirante presidencial compartió su perspectiva sobre el trabajo realizado a lo largo de la campaña. Destacó el compromiso de sus bases y la labor de sus equipos técnicos, elementos que, a su criterio, los posicionan favorablemente en este complejo escenario político nacional.

"Nosotros somos ganadores, nos sentimos ganadores", aseguró.

Según lo señalado por el político, esta percepción de victoria se fundamenta en el respaldo recibido en las urnas durante la jornada. Sánchez precisó que su intención no es generar incertidumbre, sino transmitir serenidad a sus seguidores mientras se aguardan los resultados finales de las autoridades.

El líder político exhortó a mantener la calma ante la inevitable espera que requiere el sistema electoral actual para oficializar los resultados finales. Reiteró que su organización está preparada para cumplir con todas las instancias administrativas que el debido proceso exige antes de cualquier proclamación oficial.

Sánchez también envió un mensaje directo a todas las regiones del país, asegurando que sus preocupaciones son atendidas con total seriedad. El candidato manifestó que toda la inquietud expresada por el pueblo tiene una razón justificada, por lo que su compromiso es mantener la tranquilidad absoluta.

Finalmente, el candidato indicó que se encuentra a la espera del cierre de actas para proceder con la etapa de transición institucional. Su mensaje principal se centra en la institucionalidad, buscando que el respeto al voto popular y la transparencia prevalezcan para garantizar un proceso electoral legítimo y ganadores democráticos.