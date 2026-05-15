Ollanta Humala tras fallo a favor de PPK en investigación por lavado de activos: "¿Por qué sigo en prisión?"

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente del Perú, Ollanta Humala, manifestó su incomodidad tras conocerse el archivamiento definitivo de la investigación por presunto lavado de activos agravado y asociación ilícita para delinquir contra su homólogo y exministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski.

Humala cuestiona que se archive investigación contra PPK

A través sus redes sociales, Humala Tasso cuestionó que el Poder Judicial declarara fundado el recurso de apelación presentado por Kuczynski en el caso Westfield y ordenara dar por concluido dicho proceso. Con esta decisión, indica el exmandatario, la Corte Suprema de Justicia "ratifica por tercera vez que un aporte de campaña no es lavado de activos".

Según indica en su mensaje, en las investigaciones abiertas en su contra, el Ministerio Público no ha podido "demostrar la entrega de un aporte mal habido", por lo que cuestiona su actual permanencia en prisión. En ese sentido, el exjefe de Estado denuncia una "persecución política" contra el nacionalismo y afirma haber sido "detenido ilegal e inconstitucionalmente".

"Hoy nadie puede negar el acoso y persecución política que ha sufrido el Nacionalismo. Llevo más de un año en prisión, habiendo sido detenido ilegal e inconstitucionalmente. Seguiré luchando para encontrar justicia", escribió en su perfil de X (antes Twitter).

El Poder Judicial ratifica por tercera vez que un aporte de campaña no es Lavado de Activos.

En nuestro caso, el Ministerio Publico ni siquiera pudo demostrar la entrega de un aporte mal habido.

Entonces, por qué yo sigo en prisión.

Hoy nadie puede negar el acoso y persecución... https://t.co/lQFdT0p8in — Ollanta Humala Tasso (@Ollanta_HumalaT) May 15, 2026

En el caso de PPK, el juez Richard Concepción Carhuancho sustentó su fallo ante la falta de elementos que prueben una dificultad para identificar el origen del dinero, ya que los fondos cuestionados transitaron por el sistema financiero formal a través de bancos internacionales. En otras palabras, la ruta del dinero siempre resultó rastreable.

Las investigaciones contra Humala

Como se recuerda, en abril del año pasado, Humala fue condenado a 15 años de prisión por lavado de activos, tras ser hallado culpable de recibir aportes irregulares del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y de Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011.

En paralelo, el expresidente enfrenta una acusación por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos en el marco del caso Gasoducto Sur Peruano. Este caso se extiende a la exprimera dama Nadine Heredia y otras 24 personas, entre naturales y jurídicas.

En conclusión, el expresidente Ollanta Humala manifestó su profunda incomodidad tras el archivo definitivo de la investigación por lavado de activos contra Pedro Pablo Kuczynski, denunciando que este fallo ratifica que los aportes de campaña no constituyen dicho delito.