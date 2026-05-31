Independencia: Joven de 22 años fue acribillada en los exteriores del centro comercial Plaza Norte

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Policial

El hecho se produjo en la avenida Alfredo Mendiola, exactamente, por la entrada de la Panamericana Norte. La joven, identificada como Alondra Aquino Huanca, de 22 años, se encontraba acompañada por su hermana, quien declaró que ambas cumplían su rutina habitual de venta de golosinas cuando se inició el ataque.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 4:45 de la mañana, cuando el movimiento comercial comenzaba a incrementarse en los alrededores del terminal terrestre y del centro comercial "Plaza Norte".

De acuerdo con el relato de los familiares, la víctima se encontraba trabajando como cualquier otro día cuando fue interceptada por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

Sospechan de un ajuste vinculado a amenazas

La principal hipótesis planteada por la familia apunta a que el atentado estaría relacionado con amenazas previas dirigidas a otra integrante del núcleo familiar. Según denunciaron, la hermana de la víctima había recibido advertencias de muerte en fechas recientes debido a las labores que realiza en los paraderos informales de transporte.

Esta situación ha llevado a los familiares a solicitar que las autoridades investiguen un posible caso de extorsión o sicariato. Los familiares consideran que la víctima habría sido alcanzada por la violencia que tenía como objetivo a otra persona cercana.

Según información policial, agentes acudieron al lugar tras una alerta de emergencia y encontraron a la mujer tendida sobre el pavimento, sin signos vitales. Durante las diligencias iniciales se halló un casquillo de munición en la escena. La Policía Nacional no ha descartado ninguna línea de investigación y continúa recopilando testimonios.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | La madrugada de hoy, domingo 31 de mayo, una joven de 22 años fue acribillada en los exteriores del centro comercial Plaza Norte, en el distrito de Independencia.



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Sicarios escaparon en motocicleta

Una familiar de la víctima declaró que observó a un hombre vestido con polera blanca y pantalón oscuro realizar el disparo antes de huir. Los agresores cruzaron la Panamericana Norte y la avenida Alfredo Mendiola para luego escapar en una motocicleta negra que lo esperaba cerca de la zona.

La testigo también indicó que la mujer habría recibido amenazas de personas vinculadas al transporte informal. Sin embargo, esta versión forma parte de las investigaciones de la Policía Nacional. En tanto, representantes del Ministerio Público y peritos de criminalística continúan con las diligencias para identificar a los responsables y esclarecer el crimen.

Este nuevo asesinato vuelve a poner en evidencia el avance de la delincuencia y la violencia armada en la capital. Para los familiares, la prioridad ahora es obtener justicia y que las autoridades logren capturar a los responsables de un crimen que arrebató la vida de una trabajadora cuyo único objetivo era ganarse el sustento diario.