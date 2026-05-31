¡Se dieron el sí! Dua Lipa y Callum Turner se casaron en una boda íntima en Londres

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner sorprendieron a la industria del entretenimiento al contraer matrimonio en una ceremonia privada celebrada en Londres. La noticia se conoció este domingo y generó una ola de reacciones entre los seguidores de la pareja, quienes durante meses habían especulado sobre la fecha y el lugar de su enlace.

Según diversos reportes internacionales, la ceremonia se realizó en el histórico ayuntamiento de Marylebone, uno de los lugares más emblemáticos para matrimonios de celebridades en la capital británica. El evento contó únicamente con la presencia de familiares y amigos cercanos, manteniendo el perfil reservado que ambos artistas han procurado conservar durante gran parte de su relación.

Un romance que conquistó a sus seguidores

La relación entre Dua Lipa y Callum Turner comenzó a captar la atención pública a inicios de 2024, cuando fueron vistos juntos por primera vez durante una fiesta en Londres.

Con el paso de los meses, la pareja empezó a mostrarse cada vez más unida en eventos públicos, viajes y publicaciones compartidas en redes sociales. La propia intérprete de "Houdini" había revelado anteriormente cómo cambió su visión sobre el matrimonio tras encontrar estabilidad sentimental junto al actor.

"Nunca fui alguien que pensara realmente en una boda o en qué tipo de novia sería", confesó la artista en una entrevista realizada en 2025.

Por su parte, Turner también expresó en distintas ocasiones la conexión especial que mantiene con la cantante, una relación que se fortaleció rápidamente desde sus primeros encuentros y que terminó consolidándose con un compromiso anunciado oficialmente el año pasado.

Lujo, elegancia y una celebración que continúa

Aunque la ceremonia legal se desarrolló en un ambiente íntimo, medios especializados señalan que la pareja prepara una celebración mucho más grande en Sicilia, Italia. El evento se extendería durante varios días y contaría con la presencia de reconocidas figuras de la música y la moda internacional.

Para la ocasión en Londres, de acuerdo con reportes de Vogue, Dua Lipa habría lucido un exclusivo diseño de alta costura de Schiaparelli, acompañado de accesorios que reforzaron el estilo sofisticado que la caracteriza. Turner, en tanto, optó por un clásico traje azul marino.

Con esta inesperada boda, la pareja demuestra que, pese a la fama mundial que ambos poseen, todavía es posible reservar algunos de los momentos más importantes de su vida lejos de los reflectores. Su unión marca un nuevo capítulo en una historia de amor que pasó de rumores y apariciones públicas a convertirse oficialmente en matrimonio, consolidándose como una de las parejas más mediáticas y admiradas del espectáculo internacional.