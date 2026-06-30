Roberto Sánchez reafirma que presentará recurso ante la CIDH tras victoria de Keiko Fujimori en elecciones 2026

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El excandidato presidencial Roberto Sánchez reafirmó que presentará un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque considera que hubo una "grave afectación al proceso electoral". Ello, luego de que Keiko Fujimori se convierta en virtual presidenta tras el cierre del escrutinio de la segunda vuelta electoral.

Reafirma presentación de recurso ante la CIDH

Tras perder la presidencia del Perú ante Fujimori Higuchi, de acuerdo a los resultados oficiales de la ONPE de la Segunda Elección Presidencial, el también exministro de Estado recurrió a sus redes sociales para ratificar que acudirá a las instancias internacionales debido a que arguyó que esta etapa de las elecciones fue afectada, algo que ya había contemplado llevar a cabo.

"Presentaremos un recurso ante la CIDH estamos convencidos de la grave afectación al proceso electoral y, a la intangibilidad de la normativa electoral al cambiar las reglas de juego en la segunda vuelta en las elecciones efectuadas por las oficinas consulares. Tenemos el derecho legal y legítimo de acudir a esta instancia", escribió en su cuenta de X.

Esta decisión de Sánchez Palomino se enmarca, también, pese a que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, anunció que la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial se realizará como máximo, el 3 de julio.

Presentaremos un recurso ante la @CIDH estamos convencidos de la grave afectación al proceso electoral y, a la intangibilidad de la normativa electoral al cambiar las reglas de juego en la segunda vuelta en las elecciones efectuadas por las oficinas consulares. Tenemos el derecho... pic.twitter.com/8JTRXG9Ghq — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) June 30, 2026

Keiko Fujimori se convierte en virtual presidenta del Perú

Este pronunciamiento de Roberto Sánchez se dio horas después de que, el último lunes, 29 de junio, Keiko Fujimori triunfe en la segunda vuelta de elecciones presidenciales con un 50.135%, una vez alcanzado el 100% del conteo de votos realizado por ONPE en su plataforma web.

En su cuarta postulación, la lideresa de Fuerza Popular se impuso a su contendor de Juntos por el Perú, quien obtuvo 49.865% de los votos. Posteriormente a conocerse estos resultados, la virtual presidenta del Perú brindó unas breves declaraciones a la prensa desde exteriores de su domicilio en el distrito de San Borja.

"Hay un refrán que dice 'a la tercera va la vencida'. En este caso hemos demostrado que no es a la tercera, que uno nunca debe darse por vencido, que a lo largo de la vida uno va a enfrentar retos y pruebas, pero que con esfuerzo y perseverancia uno puede conseguir sus objetivos", afirmó.

En medio del triunfo de Keiko Fujimori de las Elecciones Generales 2026, el excandidato presidencial Roberto Sánchez recurrió a sus redes sociales para reafirmar que presentará un recurso ante la CIDH debido a que considera que existió "una grave afectación al proceso electoral.