Autora de la saga 'Harry Potter' carga contra una de las coprotagonistas: "Ignora lo ignorante que es"

La postura conservadora de J.K. Rowling, autora de la aclamada saga literaria y fílmica 'Harry Potter', ha sido blanco de críticas de algunos de sus coprotagonistas. Recientemente, Emma Watson, quien interpretó a Hermione Granger, habló sobre la escritora, quien le respondió con una extensa publicación en redes.

Creen tener derecho de criticarla

Con el pasar de los años, los protagonistas de las películas se han distanciado de la literata, debido a su postura sobre las personas LGTB. En un podcast reciente, la actriz británica de 35 años señaló que espera que la diferencia entre sus pensamientos no rompa el vínculo que alguna vez las unió.

"Emma y Dan (Daniel Radcliffe), en particular, han dejado claro en los últimos años que creen que nuestra antigua asociación profesional les otorga un derecho, o incluso la obligación, particular de criticarme a mí y a mis opiniones en público. Años después de terminar su participación, siguen asumiendo el papel de portavoces de facto del mundo que creé", sostuvo.

I'm seeing quite a bit of comment about this, so I want to make a couple of points.



I'm not owed eternal agreement from any actor who once played a character I created. The idea is as ludicrous as me checking with the boss I had when I was twenty-one for what opinions I should... https://t.co/c0pz19P7jc — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 29, 2025

Rowling indicó que la intérprete "echó más leña al fuego" con sus recientes publicaciones. Le recordó que por su postura, fue víctima de amenazas de muerte, violación y tortura. Además, señaló que Watson ha sido beneficiada por el dinero y la fama que ganó durante joven, lo que le restó experiencia de la vida real.

"Como otras personas que nunca han experimentado la vida adulta sin el respaldo de la riqueza y la fama, Emma tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es. Nunca necesitará un refugio para personas sin hogar. Nunca la colocarán en una sala mixta de un hospital público", precisó.

¿Qué dijo Emma Watson sobre J.K. Rowling?

En su participación en el podcast 'On Purpose With Jay Shetty', la actriz expresó sus diferencias con la autora sobre los derechos de las personas trans. Sin embargo, valora la relación que tuvieron y la experiencia que compartieron durante las ocho películas que se lanzaron del universo 'Harry Potte'r'.

"Realmente no creo que el hecho de haber tenido esa experiencia y de tener el amor, el apoyo y las opiniones que tengo signifique que no pueda atesorar a Jo y a la persona con la que tuve experiencias personales", señaló.

Con esto, la relación de la escritora J.K Rowling, creadora de la saga Harry Potter, con uno de los coprotagonistas de las películas que se hicieron se quebrantó más. La novelista y también guionista respondió a las declaraciones de Emma Watson en un podcast sobre su postura conservadora.