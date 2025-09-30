RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Entretenimiento
Se siguen distanciando

Autora de la saga 'Harry Potter' carga contra una de las coprotagonistas: "Ignora lo ignorante que es"

Las recientes declaraciones de Emma Watson, no gustaron a J.K. Rowling, autora de la saga 'Harry Potter'. La escritora respondió con dureza contra la coprotagonista de las películas de fantasía.

Emma Watson junto a J.K. Rowling en una gala.
Emma Watson junto a J.K. Rowling en una gala. (Difusión)

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento / Actualizado al 30/09/2025

Síguenos en Google News Google News

La postura conservadora de J.K. Rowling, autora de la aclamada saga literaria y fílmica 'Harry Potter', ha sido blanco de críticas de algunos de sus coprotagonistas. Recientemente, Emma Watson, quien interpretó a Hermione Granger, habló sobre la escritora, quien le respondió con una extensa publicación en redes.

Creen tener derecho de criticarla

Con el pasar de los años, los protagonistas de las películas se han distanciado de la literata, debido a su postura sobre las personas LGTB. En un podcast reciente, la actriz británica de 35 años señaló que espera que la diferencia entre sus pensamientos no rompa el vínculo que alguna vez las unió.

"Emma y Dan (Daniel Radcliffe), en particular, han dejado claro en los últimos años que creen que nuestra antigua asociación profesional les otorga un derecho, o incluso la obligación, particular de criticarme a mí y a mis opiniones en público. Años después de terminar su participación, siguen asumiendo el papel de portavoces de facto del mundo que creé", sostuvo.

Rowling indicó que la intérprete "echó más leña al fuego" con sus recientes publicaciones. Le recordó que por su postura, fue víctima de amenazas de muerte, violación y tortura. Además, señaló que Watson ha sido beneficiada por el dinero y la fama que ganó durante joven, lo que le restó experiencia de la vida real.

Soda Stereo vuelve en 2026: Tras agotar las primera fechas en Argentina, su retorno al Perú es inminente
Lee también

Soda Stereo vuelve en 2026: Tras agotar las primera fechas en Argentina, su retorno al Perú es inminente

"Como otras personas que nunca han experimentado la vida adulta sin el respaldo de la riqueza y la fama, Emma tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es. Nunca necesitará un refugio para personas sin hogar. Nunca la colocarán en una sala mixta de un hospital público", precisó.

¿Qué dijo Emma Watson sobre J.K. Rowling?

En su participación en el podcast 'On Purpose With Jay Shetty', la actriz expresó sus diferencias con la autora sobre los derechos de las personas trans. Sin embargo, valora la relación que tuvieron y la experiencia que compartieron durante las ocho películas que se lanzaron del universo 'Harry Potte'r'.

"Realmente no creo que el hecho de haber tenido esa experiencia y de tener el amor, el apoyo y las opiniones que tengo signifique que no pueda atesorar a Jo y a la persona con la que tuve experiencias personales", señaló.

Los Simpson retornan a los cines luego de 20 años: La segunda película de la popular familia amarilla se estrenará en 2027
Lee también

Los Simpson retornan a los cines luego de 20 años: La segunda película de la popular familia amarilla se estrenará en 2027

Con esto, la relación de la escritora J.K Rowling, creadora de la saga Harry Potter, con uno de los coprotagonistas de las películas que se hicieron se quebrantó más. La novelista y también guionista respondió a las declaraciones de Emma Watson en un podcast sobre su postura conservadora.

Temas relacionados Autora coprotagonistas Emma Watson Harry Potter J.K. Rowling

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA