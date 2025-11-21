Fátima Bosch gana Miss Universo 2025: México suma su cuarta corona en la historia del certamen

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Fátima Bosch, de Tabasco, se convirtió en la cuarta mexicana en ganar la corona de Miss Universo 2025. Su triunfo no solo puso a México en la cima, sino que la hizo brillar con su seguridad, carisma y mensajes sobre la autenticidad femenina.

Fátima Bosch brilla en el Miss Universo

La 74° edición de Miss Universo se llevó a cabo en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, con 120 países compitiendo frente a miles de espectadores.

Desde que apareció, Fátima Bosch se robó todas las miradas. En su presentación, gritó con orgullo "¡Viva México!" y el público no paró de aplaudir.

Cuando anunciaron el top 30 de finalistas, Fátima Bosch fue la primera en ser llamada. Ese momento marcó el inicio de su camino hacia la corona.

Mientras tanto, en Tabasco, cientos de personas se juntaron en el Parque Centenario 27 de Febrero para seguirla y celebrar cada paso de la mexicana.

En la prueba de traje de baño, Fátima Bosch lució un diseño blanco con detalles dorados que dejó claro que la confianza no le falta. El público la aplaudió a rabiar y el jurado quedó atento a cada movimiento.

Después llegó la pasarela del top 12 con un vestido de gala rojo con detalles dorados y una capa larga que la hizo ver imponente.

En el top 5, compartió escenario con las representantes de Costa de Marfil, Venezuela, Tailandia y Filipinas para la ronda de preguntas y respuestas.

Cuando le preguntaron sobre los retos de ser mujer en 2025 y cómo usaría su título, respondió: "Como mujer, y como Miss Universo quiero alzar mi voz... porque somos mujeres que debemos pararnos con valentía, las que hacemos historia".

Sobre cómo empoderaría a las jóvenes, dijo: "Como Miss Universo les quiero decir que crean en el poder de su autenticidad... nunca permitas que nadie te haga dudar de ti, porque vales todo, eres poderosa y tu voz merece ser escuchada".

Fátima Bosch es la Miss Universo 2025

En los últimos momentos, el jurado eliminó a Costa de Marfil (5°), Filipinas (4°) y Venezuela (3°). Solo quedaron Miss Tailandia y Miss México sobre el escenario.

Y llegó el gran momento. Fátima Bosch fue anunciada como ganadora, rompió en llanto y fue abrazada por sus compañeras.

Con este triunfo, Fátima Bosch se une a Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2017) como la cuarta mexicana en ganar Miss Universo.