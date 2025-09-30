Vanessa Jerí confiesa que estuvo al borde de la muerte dos veces: "Dios siempre ha estado a mi lado"

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Vanessa Jerí sorprendió a sus seguidores al abrir su corazón y revelar momentos que jamás olvidará. La actriz confesó que estuvo al borde de la muerte dos veces, experiencias que cambiaron su forma de ver la vida y reforzaron su fe.

Vanessa Jerí estuvo al borde de la muerte

En una serie de videos publicados en su cuenta de Instagram, la recordada 'Chica Terremoto' compartió detalles íntimos sobre su vida personal y espiritual.

"Yo siempre decía: 'me encantaría compartir mi experiencia con mis seguidores', pero no veía el camino: dónde, cómo, porque soy una persona reservada en mi vida personal... Pero siempre hay un momento indicado, el tiempo correcto para transmitir lo que me pasó", señaló Vanessa Jerí.

Durante su testimonio, la actriz reveló que estuvo al borde de la muerte en dos ocasiones. La primera, tras un accidente automovilístico que la lanzó por la ventana del espejo retrovisor, dejándola con la nariz destrozada, diez puntos de sutura y una considerable pérdida de sangre.

La segunda, durante una operación dental riesgosa que podría haberle causado septicemia, realizándose la intervención sin anestesia. Estas experiencias, según confesó, reforzaron su fe y su convicción de que Dios siempre estuvo a su lado.

"Estoy segura de que él me cuidó, me protegió de todo mal y me hizo mucho más fuerte de lo que era. A lo largo de mi vida, siento que él siempre ha estado a mi lado, acompañándome", agregó Vanessa Jerí.

Trayectoria de Vanessa Jerí

Vanessa Jerí es conocida por sus múltiples facetas en la actuación, el modelaje y la conducción televisiva. Su popularidad se consolidó a inicios de los 2000 con su participación en Mil Oficios, interpretando a Carola Olazo, una de las recordadas 'Hermanas Terremoto'.

Posteriormente, Vanessa Jerí formó parte de producciones como Así es la vida, la miniserie Las vírgenes de la cumbia 2, y la telenovela dominicana Trópico.

Su carrera también incluye incursiones en el cine, con Mañana te cuento 2 en 2008, y en teatro, donde participó en más de quince obras junto a figuras como Ricky Tosso y Oswaldo Cattone. Además, ha estado presente en realities, programas de competencia y espacios de conducción como Mil disculpas y Hola a todos.

Después de un tiempo alejada de la pantalla, regresó en 2021 con la cuarta temporada de De vuelta al barrio y, en 2025, participó en Al fondo hay sitio, interpretando a Bambi Bambarén, la secretaria del personaje Joel Gonzales.

Tras compartir su testimonio, Vanessa Jerí dejó en claro lo que significaron estos momentos críticos en su vida. Estar al borde de la muerte dos veces no solo la hizo más consciente de su fragilidad, sino que también reforzó su fe y la manera en que valora cada día.