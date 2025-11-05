Ghibli en CONCIERTO: La magia del anime y los videojuegos se vive en Lima este 11 de noviembre

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Una experiencia sinfónica que conecta la música, la emoción y la fantasía. Este martes 11 de noviembre a las 8:00 p.m., el Teatro NOS (Av. Camino Real 1037, San Isidro) se convertirá en el escenario de una experiencia única: "Ghibli en Concierto: La Magia del Anime y los Videojuegos", un espectáculo que une la fuerza de la música sinfónica con la sensibilidad y el arte visual del legendario Studio Ghibli.

Ghibli promete deslumbrar en Lima

Más de 50 músicos en escena interpretarán las inolvidables melodías que han marcado generaciones, en un recorrido sonoro por películas emblemáticas como Mi Vecino Totoro, La Princesa Mononoke, El Viaje de Chihiro, La Tumba de las Luciérnagas, El Castillo en el Cielo, La Colina de las Amapolas, El Recuerdo de Marnie, Earwig y la Bruja y ¿Cómo Vives?, entre muchas otras.

La velada contará con la participación especial de Alan Velásquez, reconocido actor de doblaje mexicano que dio voz a Haku en El Viaje de Chihiro, ganadora del Óscar. Velásquez será el narrador de esta mágica travesía, guiando al público por las emociones, los personajes y las historias que han hecho de Ghibli un universo inolvidable.

El espectáculo se complementará con proyecciones en pantallas LED de alta definición, que recrearán los mundos y paisajes más icónicos del estudio japonés, envolviendo al espectador en una atmósfera de fantasía, música y nostalgia.

Sobre Studio Ghibli

Fundado en 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Toshio Suzuki, Studio Ghibli es uno de los más grandes exponentes del cine de animación mundial. Su obra ha sido galardonada con premios internacionales como el Óscar, el Oso de Oro y el Globo de Oro.

Su más reciente producción, El Chico y la Garza (2023), obtuvo el Óscar a Mejor Película de Animación, reafirmando su impacto artístico y cultural en todo el mundo.

Detalles del evento

Fecha: martes 11 de noviembre, 8:00 p.m.

Lugar: Teatro NOS - Av. Camino Real 1037, San Isidro

Entradas: Disponibles en Tickemaster