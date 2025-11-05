RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Entretenimiento
Espectáculo imperdible

Ghibli en CONCIERTO: La magia del anime y los videojuegos se vive en Lima este 11 de noviembre

"Ghibli en Concierto: La Magia del Anime y los Videojuegos", promete ser un espectáculo inolvidable, que une la fuerza de la música sinfónica con la sensibilidad y el arte visual del legendario Studio Ghibli.

Ghibli en Concierto: La Magia del Anime y los Videojuegos.
Ghibli en Concierto: La Magia del Anime y los Videojuegos. Difusión.

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento / Actualizado al 05/11/2025

Síguenos en Google News Google News

Una experiencia sinfónica que conecta la música, la emoción y la fantasía. Este martes 11 de noviembre a las 8:00 p.m., el Teatro NOS (Av. Camino Real 1037, San Isidro) se convertirá en el escenario de una experiencia única: "Ghibli en Concierto: La Magia del Anime y los Videojuegos", un espectáculo que une la fuerza de la música sinfónica con la sensibilidad y el arte visual del legendario Studio Ghibli.

Ghibli promete deslumbrar en Lima

Más de 50 músicos en escena interpretarán las inolvidables melodías que han marcado generaciones, en un recorrido sonoro por películas emblemáticas como Mi Vecino Totoro, La Princesa Mononoke, El Viaje de Chihiro, La Tumba de las Luciérnagas, El Castillo en el Cielo, La Colina de las Amapolas, El Recuerdo de Marnie, Earwig y la Bruja y ¿Cómo Vives?, entre muchas otras.

La velada contará con la participación especial de Alan Velásquez, reconocido actor de doblaje mexicano que dio voz a Haku en El Viaje de Chihiro, ganadora del Óscar. Velásquez será el narrador de esta mágica travesía, guiando al público por las emociones, los personajes y las historias que han hecho de Ghibli un universo inolvidable.

El espectáculo se complementará con proyecciones en pantallas LED de alta definición, que recrearán los mundos y paisajes más icónicos del estudio japonés, envolviendo al espectador en una atmósfera de fantasía, música y nostalgia.

Ghibli en Concierto: La Magia del Anime y los Videojuegos.
Ghibli en Concierto: La Magia del Anime y los Videojuegos.

¡Guns N' Roses llega esta noche a Lima! El Estadio Nacional se prepara para un concierto histórico este 5 de noviembre
Lee también

¡Guns N' Roses llega esta noche a Lima! El Estadio Nacional se prepara para un concierto histórico este 5 de noviembre

Sobre Studio Ghibli

Fundado en 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Toshio Suzuki, Studio Ghibli es uno de los más grandes exponentes del cine de animación mundial. Su obra ha sido galardonada con premios internacionales como el Óscar, el Oso de Oro y el Globo de Oro. 

Su más reciente producción, El Chico y la Garza (2023), obtuvo el Óscar a Mejor Película de Animación, reafirmando su impacto artístico y cultural en todo el mundo.

Detalles del evento

  • Fecha: martes 11 de noviembre, 8:00 p.m.
  • Lugar: Teatro NOS - Av. Camino Real 1037, San Isidro
  • Entradas: Disponibles en Tickemaster

Ghibli en Concierto: La Magia del Anime y los Videojuegos.
Ghibli en Concierto: La Magia del Anime y los Videojuegos.

Emil alista nuevo show y asegura que no caerá en polémicas: "Ahora solo dejo que mi música hable por mí"
Lee también

Emil alista nuevo show y asegura que no caerá en polémicas: "Ahora solo dejo que mi música hable por mí"

Temas relacionados Anime Concierto Sinfónico evento Lima música show Studio Ghibli

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA