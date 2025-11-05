Bizarrap y Daddy Yankee estrenan HOY colaboración: Conoce AQUÍ los horarios

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El último martes Bizarrap y Daddy Yankke anunciaron la colaboración que mantiene con gran expectativa al mundo de la música urbana, pues marca el regreso del cantante puertorriqueño luego de su retiro de los escenarios.

Horario de publicación

Se trata de la esperada BZRP Music Session #0/66, que se estrenará el miércoles 5 de noviembre a las 07:00 p. m en nuestro país (09:00 p. m. en Argentina, Chile y Brasil). La colaboración se perfila como uno de los grandes lanzamientos del año.

La noticia difundida a través de las redes sociales, revolucionó a los usuarios, quienes esperan hace casi 11 meses una nueva entrega de la serie tras la sesión #61 con Luck Ra.

El anuncio se hizo a través de una publicación en la que compartían una imagen con el número de la sesión, sin dar más detalles. Después de ello, Daddy Yankee confirmó su participación, despejando los rumores que circulaban entre los fanáticos.

La sesión se estrenará en plataformas digitales para los distintos países: 09:00 p. m. en Argentina, Chile y Brasil; 08:00 p. m. en México y Puerto Rico, 07:00 p. m. Perú, Miami y Nueva York, a las 01:00 a. m. del 6 de noviembre en España e Italia.

Daddy Yankee vuelve de su retiro

Esta colaboración es el regreso de Danddy Yankee a un estudio de grabación, pues el artista había anunciado su retiro en marzo del 2022 y lo concretó tras una serie de conciertos en Puerto Rico entre noviembre y diciembre del 2023.

A partir de entonces, el 'Rey del Reggaetón' lanzó tema con otra perspectivo, centrados más en su fe y visión de la vida, como el álbum 'Lamento en Baile' lo que hizo pensar a los fans que su etapa como figura principal del género urbano había finalizado. Sin embargo, este anuncio con Bizarrap da esperanzas y genera expectativas entre sus seguidores.

La importancia de este nuevo estreno es que Bizarrap es un productor argentino reconocido por colaborador con artistas de talla mundial, como Shakira, Quevedo y Natanael Cano.

Cabe señalar que, la promoción de esta nueva sesión estuvo rodeada de elementos enigmático, como los códigos y referencias en redes sociales, tal como el 'CÓDIGO 787', número de área de Puerto Rico, así como la etiqueta a cuentas no conocidas. Ello ha generado rumores de otras publicaciones en los últimos meses de este 2025.

Es así como hoy, miércoles 5 de noviembre a las 07:00 p. m. hora peruana se publicará la nueva sesión de Bizarrap en colaboración con Daddy Yanke, tras 11 meses de espera por parte de sus fanáticos.