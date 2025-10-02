Agentes del ICE estarán presentes en el show de Bad Bunny en Super Bowl 2026, asegura funcionario de Trump

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El gerente de la campaña presidencial de Donald Trump en 2016, Corey Lewandowski, aseguró en una reciente entrevista para un canal de YouTube, que en el próximo Super Bowl habrán operativos antimigratorios del ICE. Para el show de medio tiempo, se presentará el reggaetonero Bad Bunny y se prevé que mucho público latino estará presente.

Detenidos serán deportados

Quien actualmente funge como asesor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), ofreció estas declaraciones para el el canal de YouTube del comentarista político Benny Johnson. En dicho espacio, indicó que los ciudadanos ilegales serán detenidos en el estadio Levi's de Santa Clara, California y posteriormente deportados.

"No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio seguro a personas que están en este país ilegalmente. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos. Los detendremos. Los llevaremos a un centro de detención y los deportaremos", manifestó.

Lewandowski lanzó una crítica contra la NFL por elegir a un cantante que en anteriores ocasiones ha manifestado su descontento u "odio" contra los Estados Unidos. Además, precisó que los agentes antimigratorios estarán en cualquier evento público y no necesariamente en el del reggaetonero de 31 años.

"Estaremos en todos lados donde Bad Bunny se presente. Mire, si hay inmigrantes ilegales, no me importa si es un concierto de Johnny Smith, de Bad Bunny o de cualquier otra persona. Vamos a hacer cumplir la ley en todas partes porque vamos a garantizar la seguridad de los estadounidenses. Esa es la directiva del presidente", precisó.

Bad Bunny en el 'Super Bowl'

La National Football League (NFL), eligió al reggaetonero puertorriqueño para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX (60° edición). Esto lo convertirá en el primer artista masculino de habla hispana en presentar un show en solitario. Shakira y Jennifer López realizaron uno en 2020.

El anuncio oficial se realizó luego de que el cantante quitara a Estados Unidos de su lista para su gira mundial, debido a que teme de que los agentes del ICE realicen redadas durante sus conciertos. El 'conejo malo' quiere evitar que sus recitales sirvan como un foco para que capturen a indocumentados y sean exportados de suelo estadounidense.

Conforme a lo expuesto, se espera que los agentes del ICE se infiltren en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 que ofrecerá Bad Bunny en Santa Clara, California. Así lo confirmó el asesor del Departamento de Seguridad Nacional Corey Lewandowski.