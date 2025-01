¿Bad Bunny en la POLÍTICA? Cantante hizo peculiar revelación tras estrenar "Debí tirar más fotos"

Con el estreno de su álbum "Debí tirar más fotos", Bad Bunny ha logrado la masificación de su música a nivel mundial. El cantante puertorriqueño disfruta de un gran apogeo, por lo que ha vuelto a acaparar la atención de muchos. En medio de esta popularidad, el 'Conejo malo' se ha referido a un tema muy específico, el cual guardaría relación con su nuevo disco: la política.

Durante una reciente entrevista, Benito Martínez (nombre real del artista), conversó respecto a los temas que aborda "Debí tirar más fotos" (DTMF). No obstante, la entrevistadora indagó si acaso el disco tiene un mensaje político. Además, le consultó si es que en el algún momento estaría interesado en participar de la política.

En respuesta, Bad Bunny dejó en claro que no contempla esta idea en lo absoluto, y que esto se debe a que no le gusta. Sin embargo, remarcó que sí ha pronunciado sobre este asunto, debido a que, como ciudadano y artista, está comprometido que a alzar su voz y hablar sobre lo que ocurre en su nación.

"Yo me he expresado públicamente en temas políticos. No es porque a mí me guste la política. No es porque tenga una agenda política, es porque la política afecta a mi país. A mí me encantaría no tener que decir nada, y hacer mi música tranquilo. Pero la política afecta a mi gente, afecta mi alrededor", manifestó al respecto.