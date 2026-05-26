AMA's 2026: Black Eyed Peas y Fergie sorprenden con reencuentro viral tras 15 años y enloquecen a sus fans

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Después de años de rumores y especulaciones, Black Eyed Peas y Fergie protagonizaron uno de los momentos más comentados de los American Music Awards 2026 al reencontrarse públicamente sobre el escenario, generando una ola de nostalgia entre sus seguidores y reavivando la conversación sobre un posible regreso musical conjunto.

La reunión ocurrió cuando la banda recibió el reconocimiento a "Best Throwback Song" por su éxito "Rock That Body", canción lanzada en 2010 que volvió a cobrar fuerza gracias a su viralización en TikTok.

FERGIE no palco com Black Eyed Peas para receber o prêmio de "Best Throwback Song" por "Rock That Body" 😍 #AMAs pic.twitter.com/1yX2Lv4Bk6 — Tracklist (@tracklist) May 26, 2026

La aparición de Fergie junto a Will.i.am, Apl.de.ap y Taboo sorprendió al público, que no veía a la formación clásica reunida en un evento de esta naturaleza desde hace más de una década.

La cantante, visiblemente emocionada, agradeció el cariño de sus seguidores y destacó el impact que las redes sociales han tenido en el regreso de la canción a la conversación cultural.

TikTok revive un clásico del pop

El premio otorgado por los American Music Awards respondió a una nueva categoría creada para reconocer temas del pasado que han resurgido en plataformas digitales, especialmente TikTok.

"Rock That Body", incluido en el álbum The E.N.D., volvió a viralizarse en videos y tendencias al rededor del 2025, conectando con una nueva audiencia y recordando el impacto global que tuvo Black Eyed Peas en la década del 2000.

El fenómeno demuestra cómo las redes sociales siguen transformando el consumo musical y dando nueva vida a éxitos de otras épocas. Lo que parecía una canción nostálgica terminó convirtiéndose nuevamente en tendencia mundial, impulsando incluso este emotivo reencuentro entre la agrupación y su exvocalista.

¿Habrá regreso definitivo?

Aunque el momento encendió las ilusiones de los fans, hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre un regreso permanente de Fergie al grupo. Sin embargo, la química entre los integrantes y la euforia del público dejaron abierta la puerta a nuevas especulaciones.

Desde la salida de la cantante en 2017, Black Eyed Peas continuó su carrera con otra alineación, pero muchos seguidores consideran que la etapa con Fergie marcó el punto más alto de su historia.

Por ahora, el reencuentro queda como uno de los momentos más emotivos de los AMA's 2026 y una prueba de que la nostalgia, impulsada por las redes sociales, puede volver a unir a grandes figuras del pop. El regreso de Fergie, aunque sea por una noche, bastó para emocionar a millones y recordar que algunos clásicos nunca pasan de moda.