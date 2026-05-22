Michael Jackson: Netflix estrenará serie documental sobre el polémico juicio contra el 'Rey del pop'

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La plataforma de streaming Netflix prepara el estreno de una nueva serie documental que estará centrada en uno de los momentos más controversiales en la vida de Michael Jackson: su juicio por pederastía.

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El destacado estreno en cines de 'Michael', biopic del cantante Michael Jackson protagonizada por su sobrino y dirigido por Antoine Fuqua, reabrió la polémica sobre las acusaciones de abusos sexuales a menores que marcaron la vida del "Rey del Pop", el cual no fue abordada allí.

En ese sentido, como parte del renovado interés de la controversia, Netflix lanzó el trailer y la fecha de estreno de 'Michael Jackson: The Veredict', una serie documental que analiza el juicio que enfrentó el artista en 2005.

La flamante producción llegará a la plataforma el próximo 3 de junio, fue dirigida por Nick Green y cuenta con la narración de testigos claves que fueron parte del proceso que marcó la vida del intérprete de 'Thriller'.

La misma fue producida por Candle True Stories y contó con la producción ejecutiva de Fiona Stourton, James Goldston y David Herman. Constará de tres episodios que se centrará en uno de los pasajes más controversiales de la vida del 'Rey del Pop' cuando fue acusado de abusar sexualmente de un menor en su rancho de Nevermand.

El emblemático artista fue declarado no culpable de los diez cargos de este caso, un veredicto que, de acuerdo a lo señalado por el gigante del streaming, esta producción tratará a través de los integrantes del jurado, quienes explicarán cómo llegaron a tomar dicha decisión.

Vale indicar que, la cronología de acusaciones a Jackson, quien perdió la vida en 2009, se remonta a 1993, año en el que el padre de Jordan Chandler acusó al artista de abusar sexualmente de su hijo.

Las entrevistas que incluyerá 'Michael: The Veredict'

Cabe indicar que,'Michael: The Veredict' incorpora nuevas entrevistas con personas que participaron directamente en el juicio realizado en California. Entre los testimonios aparecen integrantes del jurado, testigos presenciales, abogados, personas relacionadas con la acusación y miembros vinculados con la defensa del cantante.

Además, estará presentes periodistas y figuras de medios de comunicación que estuvieron dentro de la sala del tribunal durante el proceso judicial y que siguieron de cerca el caso.

Los realizadores utilizaron estos testimonios para reconstruir el ambiente que rodeó el juicio y explicar cómo se desarrollaron algunos de los momentos más importantes del proceso legal que mantuvo a Michael Jackson bajo el foco internacional durante varios meses.

Luego de la gran acogida que tuvo 'Michael', la biopic del cantante Michael Jackson que es protagonizada por su sobrino, ahora Netflix anunció el estreno de una serie documental que se enfocará en abordar el polémico juicio que enfrentó el intérprete en 2005.