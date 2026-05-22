Artista de Disney recibió estrella en el Paseo de la Fama y agradece en discurso: "Me comprometo a continuar el ciclo de creación"

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Tras una larga carrera televisiva y musical, una de las actrices más queridas del canal Disney Channel fue reconocida en el icónico Paseo de la Fama, obteniendo la estrella número 2845 por su influencia en toda una generación y el impacto de su vigencia a lo largo de los años.

Reconocimiento se llevó a cabo en el paseo de la fama en Hollywood

La ceremonia para condecorar a la actriz y cantante Miley Cyrus se dio este viernes 22 de mayo en Estados Unidos. Un evento que estuvo cargado de emoción junto a acompañantes como amigos y familiares de la artista que forman parte de su círculo más cercano e incluso brindaron palabras de soporte para ella.

Algunos de las personas que estuvieron en este momento trascendental de la estrella de Disney, fueron su prometido Maxx Morando, su madre Tish Cyrus, su hermana Brandi Cyrus y sus amigas Donatella Versace y Anya Taylor-Joy.

#MileyCyrus' new star is revealed on the Hollywood Walk of Fame pic.twitter.com/hcHr62luWz — Variety (@Variety) May 22, 2026

Miley Cyrus dio un discurso durante la ceremonia

En medio de la conderación importante para la cantante de 33 años, brindó un emotivo discurso en el que expresa su sentir frente a este reconocimiento por su arduo trabajo desde que era una niña. Algunos de los puntos más relevantes en lo que dijo fue el agradecimiento a su familia, amigos, trabajadores, equipo que constantemente estuvo para ella y respeto cada una de sus decisiones.

Asimismo, enfatizó en lo que significa esta estrella en el Paseo de la fama y su compromiso con el legado que quiere continuar en los próximos años. Incluso, quiere que todo lo que en algún momento ha creado se siga difundiendo en generaciones que tal vez no conozca.

"Después de hoy, me comprometo a continuar el ciclo de creación, porque eso es para lo que verdaderamente vivo. Mi esperanza es que lo que deje atrás continúe afectando los corazones de generaciones por venir, de aquellas que no estaré aquí para conocer. Espero que despierte algo crudo, imperfecto, sensual, glamoroso y alegre en tiempos que lo necesiten", expresó Miley Cyrus.

#MileyCyrus thanks her fans during an emotional speech at her Hollywood Walk of Fame ceremony:



"My dad used to say that a skyscrapper starts with a jackhammer. So does a star on the Walk of Fame, by the way!" pic.twitter.com/c8l2wyfy2J — Variety (@Variety) May 22, 2026

Con este reconocimiento, la actriz y cantante reafirma su vigencia en el medio televisivo luego de celebran más de dos décadas en la industria y de la serie que marco a toda una generación con la serie Hannah Montana, donde interpretó a Miley Stewart, una adolescente de Malibú con una doble vida como estrella del pop. El programa se mantuvo al aire durante cuatro temporadas y la llevó a la fama global en su adolescencia.