Luis Galarreta sería un riesgo como premier de Keiko Fujimori, según analista: "¿Cómo reemplaza a la presidenta?"

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La posible designación de Luis Galarreta como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros ha generado un intenso debate en el ámbito político. Ante ello, cuestiona las implicaciones de que el primer vicepresidente asuma esta responsabilidad en el próximo gobierno de Keiko Fujimori.

Desafíos institucionales y subordinación política

Según Enrique Castillo, el principal riesgo radico en la doble función del funcionario. Si el primer vicepresidente es nombrado premier y enfrenta una crisis, censura o cuestionamientos éticos, su autoridad moral para una eventual sucesión presidencial quedaría gravemente comprometida ante toda la nación.

"Yo le veo riesgos, concretos. Poner a un vicepresidente de la República como primer ministro con el riesgo de que pueda ser censurado, que pueda ser acusado por algún escándalo, que pueda generar algún tipo de controversia. Después, ¿cómo reemplaza a la presidenta?", declaró.

El analista sostiene que existe una relación de subordinación marcada entre ambos políticos. Al pertenecer al mismo partido y haber compartido campaña, se dificultaría que Galarreta ejerza el contrapeso necesario, limitando su capacidad para advertir errores a la mandataria con independencia técnica profesional.

La necesidad de un contrapeso independiente

Un jefe de gabinete no solo debe coordinar acciones, sino también actuar como filtro político. Castillo enfatiza que el premier requiere autonomía para discrepar con el jefe de Estado, asegurando que las decisiones gubernamentales sean debatidas antes de ejecutarse en absoluto beneficio ciudadano.

El analista comparó esta situación con la gestión pública, donde ministros debían priorizar la estabilidad institucional sobre la lealtad partidaria. La capacidad de decir "no" es fundamental para evitar crisis políticas que afecten la gobernabilidad y el orden democrático que requerimos.

El analista plantea que al primer ministro debe ser una persona que tenga la capacidad de decirle a la presidenta electa cuando se encuentra equivocada. Si la mandataria insiste en el error, el funcionario debería tener la firmeza de presentar su renuncia irrevocable.

Además, el especialista recuerda que, en el pasado, figuras políticas han marcado distancia con sus superiores cuando las circunstancias lo exigían por el bien del país. Esta independencia de criterio es considerada por Enrique Castillo como un activo valioso y sumamente necesario.

Por ello, la elección del presidente del Consejo de Ministros bajo el gobierno de Keiko Fujimori representa un reto fundamental para la estabilidad política. Evaluar si Luis Galarreta puede ejercer un rol independiente resulta crucial para evitar riesgos institucionales y garantizar el correcto funcionamiento del Poder Ejecutivo.